Căutarea pe Google care îţi poate crea probleme. Hackerii o folosesc pentru a-ţi fura datele bancare

Unele căutări simple pe Google îţi pot virusa device-urile. Mai nou, hackerii folosesc căutări populare precum "Taylor Swift" sau "Cum să faci bani online" pentru a se inflitra în computere.

Modul folosit de hackeri pentru a-ţi fura datele: site-urile de filme şi seriale "gratuite"

Odată ce au preluat controlul asupra computerului tău, hackerii îţi pot fura cu uşurinţă datele personale şi, mai ales, datele bancare, scrie Daily Mail.

Un pericol sunt şi site-urile sau aplicaţiile care îţi promit că te ajută să urmăreşti locaţia unei persoane sau să afli cine te sună cu număr privat.

O altă metodă folosită pe hackeri este să se folosească de site-urile pentru filme şi seriale "gratuite". O companie pentru siguranţa cibernetică arată că peste jumătate dintre rezultatele căutărilor "The Boss Baby", "Transylvania 2" and "Sonic the Hedgehog" pot conţine viruşi.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!