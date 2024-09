Ce este proiectul Strawberry, noua invenție a OpenAI. Modelul AI va fi bazat în special pe raționament

OpenAI ar putea lansa, în curând, noul model de inteligență artificială, numit Project Strawberry, informează TechRadar, potrivit Mediafax. Potrivit informațiilor recente, lansarea, inițial stabilită pentru sfârșitul anului, ar putea fi grăbită, iar AI-ul ar putea deveni disponibil în următoarele două săptămâni.

Conform publicației The Information, Project Strawberry va veni sub forma unei oferte independente la lansare, deși nu se știe exact cum va fi integrat în ChatGPT. Testerii care au avut acces la noul model susțin că acesta ar putea apărea sub forma unui meniu derulant, care le-ar putea da utilizatorilor posibilitatea de a alege între diferite modele de AI pentru a optimiza ChatGPT.

Strawberry va pune accent pe raționament

Strawberry va pune accent pe raționament și va răspunde mai detaliat, cu timpi de răspuns mai mari comparativ cu GPT-4.

Deși, inițial, Strawberry va putea procesa doar text, fără capabilități multimodale (imagine sau sunet), el este considerat avansat în ceea ce privește rezolvarea problemelor de logică și matematică complexe, unde modelele anterioare, cum ar fi ChatGPT, au mai greșit.

Modelul a fost deja testat intern pentru rezolvarea unor jocuri de tip puzzle

Modelul a fost deja testat intern pentru rezolvarea unor jocuri de tip puzzle. OpenAI ar putea propune inclusiv o structură de prețuri diferită pentru acest nou AI, incluzând limite de mesaje pe oră și posibilitatea unui abonament premium care să ofere răspunsuri mai rapide. Nu este clar dacă Project Strawberry va fi parte din GPT-5.

