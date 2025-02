Gadgetul nelipsit din ghiozdanul copiilor din generaţia Alpha. Avertismentul psihologilor: "Face foarte multe crize de furie"

Cezar a primit cadou un telefon la 6 ani. Au trecut trei ani de atunci, iar acum stie foarte bine să îl folosească. Are acces la internet, jocuri şi informaţii, dar cu o limită. "Am pus o aplicaţie acolo de limitare şi deocamdată e bine. E un drog cu care ne luptăm şi noi, adulţii. Deci are sens să îi ajutăm un pic şi pe ei. E un confort psihic să vezi locaţia, să ştii unde este, să poată să-ţi comunice dacă are ceva".

Cel mai recent studiu despre siguranţa online a copiilor arată că aproape jumătate dintre părinți i-au cumpărat primul telefon inteligent copilului când avea între 5 și 8 ani, iar peste o treime, între 9 și 12 ani. Cei mici petrec, in medie, două ore pe zi online. "Petrecea şi foarte mult timp pe dispozitivul meu şi atunci am zis "de ce să nu îi iau şi ei unul? Nu are Tiktok, Facebook. Foloseşte doar YouTube şi desenează".

În cazurile rare în care copiii nu au telefonul lor folosesc constant smartphone-ul părinţilor sau bunicilor. "Şi pe al meu câteodată, al părinţilor din când în când. Dar tot pe jocuri. Îşi instalează singură. Se descurcă foarte bine, mai bine decât mine, recunosc".

Vezi și

ChatGPT, cea mai folosită aplicaţie de elevi

ChatGPT este cea mai des folosită aplicaţie, indiferent de vârstă, de elevi.

Reporter: Îl foloseşti?

Copil: Din când în când, când nu ştiu la exerciţii. Că se mai întâmplă.

Reporter: La teme?

Copil: Da.

Reporter: Cât de mult te ajută ?

Copil: Chiar mă ajută destul de mult pentru că mă ajută să fac compuneri, să fac exerciţii la matematică pe care nu le înţeleg.

Nu există şcoală, cel puţin în Bucureşti, în care elevii să nu fi încercat să facă o temă cu ajutorul inteligenţei artificiale. "Tentaţia este mare, ei vor să termine repede ce au de scris şi atunci apelează. Dar de asemenea, am costatat că şi-au dat seama că s-ar putea să fie întrebat din ce au scris acolo, şi încearcă să reţină", spune Daniela Voinea, directorul şcolii Sfinţii Voievozi.

Avertismentul psihologilor

Părinții spun că le dau telefoane inteligente copiilor încă de mici ca să poată lua legătura cu ei oricând sau ca să nu se simtă excluşi în grupul lor, dar psihologii şcolari nu sunt de acord.

"Din păcate, expunerea la ecrane la vârste fragede nu vine cu niciun beneficiu. Secretă multă dopamină care e un hormon care este responsabil în procesul de dependenţă, apoi în lumea reală este foarte greu să mai mulţumeşti acel copil, este tot timpul nervos, face foarte multe crize de furie", a declarat Gabriela Maalouf, psiholog. Familiile care le dau copiilor telefoane inteligente sunt sfătuite să instaleze pe ele aplicaţii de control parental

