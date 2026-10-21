Alertă de vreme rea în România, până pe 23 octombrie. Ploi în majoritatea regiunilor și vânt de peste 80 km/h

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică de vânt puternic și ploi moderate cantitativ, valabilă de miercuri, 21 octombrie, ora 10:00, până vineri, 23 octombrie, ora 10:00.

În intervalul menționat, temporar vor fi intensificări ale vântului, miercuri (21 octombrie) în Banat, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, iar joi (22 octombrie) pe arii restrânse îndeosebi în estul, centrul și vestul țării, cu rafale în general de 40...50 km/h și de peste 70 km/h pe crestele montane.

Începând din noaptea de miercuri spre joi (21/22 octombrie) ploile se vor extinde în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia și local în Muntenia, iar joi (22 octombrie) va ploua în cea mai mare parte a țării. Ploile vor avea și caracter de aversă și izolat vor fi descărcări electrice și grindină. Îndeosebi în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, cantitățile de apă, prin acumulare, dar și în intervale scurte de timp, vor fi de 10...20 l/mp și izolat de peste 30...35 l/mp.

Cod galben de vânt puternic în două județe

Totodată, potrivit ANM, județele Caraș-Severin și Timiș se află sub atenționare meteorologică Cod galben, în intervalul 21 octombrie, ora 10:00 – 22 octombrie, ora 08:00.

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Cer noros, ceață și ploi slabe

Vremea se schimbă în București, unde meteorologii anunță ploi, ceață și temperaturi de până la 20 de grade. Capitala se află sub o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ, valabilă până vineri dimineață.

Începând de miercuri, ora 10:00, până joi, ora 09:00, nebulozitatea stratiformă va persista în primele ore, iar după-amiaza cerul va deveni variabil.

Pe timpul nopții, cerul va fi temporar noros, vor fi condiții de ceață, iar spre dimineață va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi cuprinsă între 18 și 20 de grade, iar cea minimă între 10 și 12 grade.

Averse și temperaturi peste normalul perioadei

Începând de joi, ora 09:00, până vineri, ora 10:00, temperaturile se vor situa peste mediile multianuale.

Cerul va avea înnorări și vor fi averse, cu cantități de apă estimate, în general, la 5-10 l/mp.

Temperatura maximă va fi de 19-20 de grade, iar cea minimă de 10-11 grade. Vântul va sufla slab și moderat, iar dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Potrivit ANM, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ, începând de miercuri, ora 10:00, până vineri, ora 10:00.