Raportul experţilor meteorologi s-a concentrat pe cele mai mari 20 aglomerări urbane din lume unde, unde insumat trăiesc 300 de milioane de oameni. Din cauza betoanelor, a asfaltului, căldura este absorbită şi reţinută mai mult timp.

Jakarta, oraşul cu cele mai multe zile caniculare

Astfel numărul zilelor cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius, pragul caniculei, a crescut cu 52% în ultimele 3 decenii. Campioana absolută a fost Jakarta, capitala Indoneziei cu un salt de la 28 de zile caniculare in medie in decada 1994 - 2003 la 167 de astfel de zile între 2014 - 2023. În India, New Delhi s-a confruntat anul acesta deja cu cel mai sever şi mai lung val de caniculă din istorie. Au fost 39 de zile consecutive cu temperaturi mai mari de 40 de grade.

Vezi și

Insumat în cele 20 de capitale intre anii 1994 - 2003 au fost 4755 de zile cu caniculă in vreme ce în ultimii 10 ani - numărul acestora a sărit la 6500!

Revenind la noi, în România, tendinţele se păstrează. 2023 a fost cel mai călduros an din istorie cu o temperatură medie de 12,5 grade şi, indicatorul care ne interesează pe noi şi care trebuie subliniat este abaterea termică de 2,3 grade faţă de normalul perioadei 1981 - 2010! Serviciul pentru schimbări climatice Copernicus ne spune că tendinţa actuală a încălzirii globale este rezultatul activităţilor industriale ale omenirii.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi ratat vreo vacanță din cauza întârzierii sau anulării unui zbor? Nu Da

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰