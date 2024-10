Am fost luaţi prin surprindere pentru că am fost răsfăţaţi de o vară lungă care a cuprins până şi luna Septembrie. În plus acest val de aer rece a adus temperaturi cu 5 până la 8 grade mai puţin decât media perioadei.

Temperaturile au coborât în multe zone din ţară sub zero grade

Şi să nu uităm, am trecut totuşi de mijlocul toamnei. Astfel recordul negativ al nopţii a fost, nicio surpriză la polul frigului românesc, - 7 grade la Miercurea Ciuc, - 6 la Topliţa, surprize au fost si la Petroşani, aproape de Parâng - 7 grade de asemenea. Maximul nopţii a fost în judeţul Arad, la Şiria, 8 grade celsius!

În Capitală am avut o diferenţă de 4 grade la cele două puncte binecunoscute de monitorizare. Şi aici am să fiu scrupulos de exact: In nord la Băneasa -1.4 grade iar în sud la Filaret + 2,6 grade Celsius. Şi dacă nu sunteţi prieteni cu frigul am şi o veste bună. Acest episod de vreme rece va rămâne peste ţara noastră până luni noapte.

