Meteorologii au emis o atenționare cod galben de vânt puternic, valabilă începând de miercuri, ora 08:00. Avertizarea vizează județele Caraș-Severin și Timiș, unde rafalele vor atinge viteze de până la 70 km/h și, izolat, vor depăși 80 km/h.

Cod galben de vânt puternic în două județe din România. Rafalele vor depăși 80 km/h - Shutterstock

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că vântul se va intensifica în vestul țării, începând de miercuri dimineață. Fenomenele vor afecta local și temporar cele două județe aflate sub avertizare.

Potrivit meteorologilor, viteza vântului va ajunge la 50–70 km/h, iar în anumite zone rafalele ar putea depăși 80 km/h.

Atenționarea meteorologică intră în vigoare miercuri, 21 octombrie, la ora 08:00, și este valabilă până joi, 22 octombrie, la aceeași oră. În acest interval, intensificările vântului se vor manifesta local și temporar în județele Timiș și Caraș-Severin.