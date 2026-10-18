Observator » Vremea » Cod galben de vânt puternic în mai multe județe. Ce zone sunt vizate

Cod galben de vânt puternic în mai multe județe. Ce zone sunt vizate

Cod galben de vânt puternic în mai multe județe. Ce zone sunt vizate Cod galben de vânt puternic în mai multe județe. Ce zone sunt vizate - Shutterstock
Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Nicu Tatu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.10.2026, 18:26 | Modificat la 18.10.2026, 18:30

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică după-amiaza, două atenţionări nowcasting Cod galben de intensificări de vânt în zone din Dobrogea şi Moldova, ce vor fi în vigoare în orele următoare.

Potrivit ANM, până la ora 21:00, în judeţul Tulcea, în Delta Dunării şi în regiunea litoralului, respectiv în zona localităţilor Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beştepe, Crişan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardin, Sulina şi Sfântu Gheorghe, se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50 - 70 km/h.

Totodată, în judeţele Botoşani (localităţile Flămânzi, Frumuşica, Tudora, Copălău), Suceava (în: Dolhasca, Liteni, Preuteşti, Forăşti, Dolheşti), Neamţ (localităţile: Tămăşeni, Doljeşti, Sagna, Stăniţa, Boghicea, Pânceşti, Bira, Poienari) şi Iaşi (în: Paşcani, Târgu Frumos, Hârlău, Belceşti, Deleni, Cotnari, Ţibăneşti, Scobinţi, Lespezi, Tătăruşi, Ţibana, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Vânători, Bălţaţi, Cepleniţa, Dagâţa, Strunga, Ion Neculce, Sineşti, Todireşti, Butea, Mogoşeşti-Siret, Sireţel, Lungani, Oţeleni, Brăeşti, Rachiţeni, Alexandru I. Cuza, Balş, Heleşteni, Hărmăneşti, Costeşti, Mădârjac, Cucuteni), se vor înregistra de asemenea rafale de vânt de 50 - 70 km/h.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Articolul continuă după reclamă
Nicu Tatu
Like
cod galben vant puternic dobrogea moldova
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.