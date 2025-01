Cod galben de vreme severă în 12 judeţe. Ceaţă densă pe mai multe drumuri din ţară; cum se circulă pe A0, A1, A2, A3 şi DN 1 Ploiești-Brașov

Meteorologii au emis, joi dimineață, mai multe avertizări cod galben de ceață densă pentru mai multe județe, valabile între orele următoare. Vizibilitatea este redusă local sub 200 de metri, iar în unele zone poate scădea chiar sub 50 de metri. Condițiile meteorologice favorizează și formarea ghețușului, ceea ce face deplasarea și mai periculoasă.

Cum se circulă, joi dimineaţă, pe drumurile din România

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile. Se circulă în condiții de ceață, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Dolj, Gorj, Ilfov, Mehedinți, Olt, Sălaj, Teleorman, Vâlcea, dar și în municipiul București. Pe arterele rutiere principale, respectiv A1 București-Pitești, A3 București-Brașov, A0 Centura București, DN 1 Ploiești-Brașov și DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, se circulă pe un carosabil parțial umed, cu vizibilitate bună și cu valori de trafic scăzute. Se circulă în condiții de aglomerație pe DN Centura București, pe raza localităților Chiajna și Domnești. La această oră, ceața reduce vizibilitatea în trafic sub 50 de metri pe autostrada A2 București – Constanța, pe tronsonul kilometric 10 – 64, între municipiul București și orașul Lehliu-Gară, județul Călărași.

Recomandări adresate conducătorilor auto privind siguranța participanților la trafic în sezonul rece:

- informarea prealabilă cu privire la condițiile meteorologice și starea drumurilor de pe traseul care urmează a fi parcurs, precum și posibilitatea utilizării unor rute alternative;

- echiparea autovehiculului cu anvelope de iarnă (acestea trebuie să fie inscripționate cu unul dintre simbolurile ,,M+S", ,,M.S.", ,,MS" sau ,,M&S"), în cazul deplasării pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei;

- verificarea anterioară deplasării a nivelului combustibilului/bateriei;

- verificarea nivelului lichidului de parbriz, care să fie rezistent la îngheț;

- utilizarea, pe cât posibil, a frânei de motor, în cazul în care partea carosabilă este alunecoasă;

- evitarea bruscării comenzilor autovehiculului și efectuarea oricărei manevre numai după o temeinică asigurare;

- adaptarea vitezei la condițiile de drum, cu precizarea că deplasarea trebuie să se realizeze cu o viteză care să nu depășească 30 km/h în localități sau 50 km/h în afara acestora, când partea carosabilă este acoperita cu polei, gheață, zăpadă sau mâzgă, piatră cubică umedă dar și când vizibilitatea este redusă sub 100 m, în condiții de ceață sau ninsoare abundente;

- păstrarea unei distanțe de siguranță față de vehiculul care circulă în față sau din sens opus;

- evitarea efectuării depășirilor în condiții de vizibilitate redusă;

- punerea în funcțiune a luminilor de avarie, în mod succesiv, în ordinea opririi, în cazul în care această manevră este impusă de blocarea circulației pe sensul de mers;

- punerea în funcțiune a luminilor de semnalizare a avariilor și utilizarea triunghiului reflectorizant în cazul în care autovehiculul rămâne imobilizat (pană, defecțiuni etc).

