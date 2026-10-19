Cod portocaliu de vânt puternic, cu rafale de până la 80km/h, în mai multe judeţe

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni dimineaţa, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de vânt puternic, valabilă până la ora 10:00 în mai multe localităţi din judeţele Botoşani şi Iaşi.

Astfel, în Flămânzi, Frumuşica (Botoşani), Hârlău, Deleni, Cotnari, Scobinţi, Cepleniţa, Todireşti, Balş (Iaşi) se vor semnala intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 70 - 80 km/h. Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

Cum va fi vremea astăzi

În nordul, centrul, estul și sud-estul țării vremea va fi predominant închisă și valorile termice se vor situa sub cele specifice datei. Temporar va ploua în Moldova, Dobrogea, local în Muntenia, Transilvania și în Maramureș. Cantitățile de apă vor fi de 2...10 l/mp și izolat de peste 20...30 l/mp. La altitudini mari, în general de peste 2000 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și cu precădere în estul Carpaților Meridionali (masivele Bucegi și Făgăraș) se va mai depune strat de zăpadă de 5...10 cm.

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În restul teritoriului valorile termice vor fi apropiate de cele normale perioadei, vor fi înnorări temporare și doar pe spații mici va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Moldova și Dobrogea (rafale de 50...70 km/h), local în sudul Banatului, vestul Olteniei și nord-estul Munteniei (viteze de 40...45 km/h), iar la munte, în special în zona înaltă a Munților Banatului și a Carpaților Meridionali și de Curbură rafalele vor atinge 70...90 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 22 de grade, cu cele mai mari valori în Oltenia și sud-vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 și 12 grade. Pe arii restrânse va fi ceață.