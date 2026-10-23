Cum va fi vremea în luna noiembrie. Temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei

Administraţia Naţională de Meteorologie a reactualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 26 octombrie-23 noiembrie. Potrivit meteorologilor, temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în prima parte a lunii noiembrie.

"Valorile termice, cu alternanțe de la o zi la alta și de la o regiune la alta, se vor situa în jurul mediilor multianuale ale perioadei. Probabilitatea de precipitații slabe cantitativ, sub formă de ploaie, dar și de lapoviță și ninsoare în zona montană înaltă, va fi mai mare spre finalul lunii octombrie, ceea ce va menține debitele principalelor râuri sub mediile multianuale lunare", spun meteorologii.

Vremea 26 octombrie 2026-2 noiembrie 2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, dar mai ales în zona Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

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Vremea 2 noiembrie 2026-9 noiembrie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Vremea 9 noiembrie 2026-16 noiembrie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Vremea 16 noiembrie 2026-23 noiembrie 2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.