Video Fenomenul meteo neobișnuit care a răsturnat temperaturile în România, azi dimineaţă. A fost de cinci ori mai cald la Bâlea Lac decât în Bucureşti

Vremea ne-a făcut o surpriză în această dimineaţă. Am avut parte de fenomenul meteo cunoscut sub numele de inversiune termică. Iar asta a făcut ca la Lacul Bâlea să fie de... cinci ori mai cald decât la Bucureşti. Pe scurt, în zonele de munte temperaturile au ajuns să fie mai ridicate decât la câmpie. Acum, la Sinaia, la cota 1500, avem deja temperaturi cu plus.