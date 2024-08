Un incendiu de vegetatie s-a aprins in aporpierea aeroportului Mihail Kogălniceanu din Constanţa. Fumu dens s-a vazut de la kilometri, iar flacarile s-au apropiat de drumul naţional. Seceta, canicula si vantul duc si la alte fenomene mai putin obisnuite. În aceeasi zona, s-au format două mini-tornade pe camp. Specialiştii explică că acestea nu prezintă vreun pericol. "Acolo avem o suprafata destul de deschisa, o suprafata acoperita de nisip sau de un praf fin, care poate fi foarte usor luat de vant. Vantul nu are o intensitate destul de mare ca sa devina periculos", a declarat Alina Şerban, meteorolog ANM.

Zonele în care se vor înregistrat 39 de grade la umbră

Meteorologii spun ca vom avea din nou temepraturi ridicate in weekend, dar si instabilitate atmosferica. Astazi, 2 august, in Capitala si in alte sapte judete din tara este in vigoare un cod portocaliu de canicula si disconfort termic. Maine, 3 august, va fi emis un nou cod galben de canicula in sud-vestul, centrul si nordul Munteniei, in sudul si centrul Moldovei, dar si in cea mai mare parte a Dobrogei.

"Zone in care vom avea temperaturi de 35 pana la 38-39 de grade, vorbim de temperaturi ce urmeaza a se inregistra la umbra", a declarat Alina Şerban, meteorolog ANM. Abia de săptămâna viitoare se va răcori.

