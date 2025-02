Sunt 0 grade Celsius în termometre la Constanța, însă temperatura resimțită este de minus 10 grade. Asta după ce am avut cea mai rece dimineață din acest an la Constanța, cu minus 4 grade Celsius. Am avut și 20 de grade pe litoral. Asta s-a întâmplat la sfârșitul lunii trecute.

Val de ger peste România

Este un spectacol de iarnă aici, pe lacul Tăbăcăriei din Constanța. Valurile reci, împinse de vântul care a bătut cu putere, au stropit constant malurile și zonele din apropiere. În urma acestui spectacol natural, stropii de apă s-au transformat în țurțuri care atârnă pe lângă lac.

Meteorologii vin însă cu vești bune. La sfârșitul săptămânii viitoare, pe litoral vom avea temperaturi mai ridicate, cu până la 5 grade Celsius.

