Regiunea Emilia Romagna este de nerecunoscut după ce ciclonul Boris a răvăşit mai multe localităţi. În orăşelul Faenza, la doar 40 de kilometri de Bologna, străzile au fost complet înghiţite de ape. Doi oameni sunt daţi dispăruţi.

Un nou ciclon ameninţă Europa

E ceva ce-ţi dă fiori de fiecare dată când te uiţi. Îţi spulberă inima să-ţi vezi oraşul inundat. Am 27 de ani şi e prima dată când trebuie să mă deplasez cu o barcă. Înainte, puteam să o fac cu bicicleta. Este pentru al doilea an la rând când locuitorii privesc neputincioşi şi plini de spaimă cum oraşele şi câmpurile lor sunt distruse de furia naturii.

Peste o mie de oameni au fost evacuaţi cu bărcile de pompieri. Alţii încă aşteaptă să fie salvaţi şi s-au refugiat la etajele superioare ale clădirilor. 11 regiuni sunt sub cod galben de inundaţii şi ploi torenţiale.

Şi în Cehia situaţia este una dramatică. "Am alergat cu copiii prin pădure până la vecinii de pe deal", a declarat un localnic.

Aşa arată oraşul Żagań după inundaţiile de aseară. Nivelul apei a crescut cu 7 metri. În Polonia, râul Oder riscă să inunde, pentru a doua oară, oraşul Wroclaw.

Oficialii din Varşovia au anunţat compensaţii de 470 de milioane de euro pentru oamenii ale căror case au fost inundate. "Asta e situaţia mea acum. Am rămas fără bani, nu mai am animale, nu mai am grâne, nu mai am din ce să trăiesc, am rămas doar cu perechea asta de pantaloni", a declarat un localnic.

Vestul Europei luptă cu incendiile

Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a mers personal în regiunile puternic afectate de inundaţii din Polonia. Primele estimări indică că valoarea pagubelor ar depăşit 8 miliarde de euro.

"A fost pentru mine, pe de o parte, sfâşietor să văd distrugerile cauzate de inundaţii. Pe de altă parte, a fost înduioşător să văd solidaritatea dintre oameni, voluntari, nenumăraţi voluntari care ajută zi şi noapte, neîncetat, pentru a trece peste acest dezastru. Europa este alături de voi", a declarat Ursula von der Leyen.

În timp ce centrul continentului se scunfundă, vestul Europei continuă lupta cu incendiile de vegetaţie. În Portugalia, peste 400 de pompieri încearcă să stingă flăcările ce au izbucnit în apropierea oraşului Porto. În 3 zile, peste 100 de mii de hectare au fost pârjolite.

