Episodul de iarnă a pus in dificultate echipele de la Salvamont. Au fost zeci de intervenţii in ultimele ore. Un bărbat a murit după ce a căzut în gol în drum spre o cascadă. Alţi 30 de turişti au fost salvaţi în ultima clipă de jandarmii montani. Între timp, în Bucureşti a nins uşor, iar la mare sunt valuri istorice. Vremea se va schimba radical: la începutul anului viitor temperaturile ar putea ajunge la 15 grade.

Salvamontiştii nu au vacanţă de sărbători, ba dimpotrivă chiar, sunt zile de foc pentru ei. Pentru un turist de 27 de ani nu au mai putut face însă nimic. Tânărul s-a stins sub ochii tatălui său în Munţii Stânişoarei in timp ce vizitau o cascadă. Băiatul a alunecat si a cazut in gol şapte metri. Impactul i-a fost fatal. "Zonă greu accesibilă, s-a intervenit cu un ATV pentru extragerea persoanei, a durat câteva ore", a declarat Voicu Raia, sef Salvamont Suceava. Salvatorii au fost chemati recupereze, în miez de noapte, şi doi turişti care au rămas împotmoliţi pe traseul Via Transilvanica.

Anul 2024 a fost cel mai cald din istorie

În 24 de ore, au fost salvati 97 de oameni din munti. 33 dintre ei au ajuns la spital. Este risc crescut de avalanşe la peste 1.800 de metri altitudine în munţii Bucegi, Făgăraş, Parâng, Şureanu, Ţarcu, Godeanu. Pericolul este amplificat de trecerea schiorilor si a turiştilor, spun salvamontiştii. Ţara este impartita in continuare intre ploi si ninsori. În Buzău, s-a aşternut un strat de aproximativ 20 de centimetri de zăpadă, primul din acest sezn

Dimineaţă au căzut câţiva fulgi de nea şi în Capitală. Ninsorile ar putea continua la noapte şi mâine. Vântul puternic din ultimele zile a adus valurile la un nivel istoric în Marea Neagră: 7.5 metri, practic cât un bloc cu trei etaje. Vechiul record era de 6 metri și a fost înregistrat în noiembrie 2023. "A fost o furtună de trei zile practic, a început cu valuri de patru metri, care până acum erau nişte furtuni mari de patru metri, acum deja astea sunt micuţe. Cel mai înalt val a fost înregistrat de baliza de la Constanţa şi a fost înregistrat în data de 26 decembrie", a declarat Vlad Rădulescu, responsabil sistem de monitorizare GeoecoMar.

"Valul depinde de această adâncime dacă este suficient de mare se paote ridica şi mai sus de 7 metri. Aşa cum vântul este răfălos, şi valurile sunt inegale. Adică ne uităm, vedem câteva valuri mai potolite, după care vine unul mare. Sunt posibile şi vârfuri, spikeruri de valuri foarte înalte", a declarat Adrian Bîlbă. Meteorologii spun că în zilele următoare am putea avea temperaturi de primăvară. "Mâine vor mai fi ceva precipitaţii prin Moldova, prin Muntenia, Dobrogea, însă amesteacate, adică şi ninsoare şi lapoviţă şi ploaie. La munte să mai fulguiască, prin Carpaţii Orientali şi Meridionali. Ultimele zile din anul 2024, primele zile din 2025 doar cu totul şi cu totul izolat să mai apară eventual o burniţă. Cele mai calde zile vor fi 1, 2, 3 ianuarie când vor fi la valori de peste 10 grade, posibil să urce spre 14-15", susţine ANM.

Anul 2024 a fost cel mai cald din istorie. Au fost 41 de zile de căldură extremă în plus faţă de anul precedent, iar fenomenele meteo extreme au ucis 3.700 de persoane. La noi în ţară temperaturile medii lunare din acest an s-au situat peste cele normale. Mai mult decât atât, lunile februarie, martie, aprilie, iunie, iulie şi august au fost cele mai calde luni din ultimii 120 de ani.

