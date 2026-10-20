Vremea de mâine 21 octombrie. Temperaturi de 26 de grade, dar și ploi și vânt puternic în mai multe regiuni

Vremea se încălzește în cea mai mare parte a ţării, iar temperaturile vor depăși cu până la 6-8 grade mediile obișnuite pentru această perioadă a anului, în special în vestul, nord-vestul și centrul țării. Temperaturile vor fi însoțite de ploi și intensificări ale vântului în mai multe regiuni.

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări local în Banat și zona Carpaților Meridionali (rafale în general de 45...55 km/h). Temperaturile minime se vor încadra între 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 14 grade pe litoral și în Dealurile de Vest. Pe alocuri în estul, sudul și centrul țării se va forma ceață sau nebulozitate stratiformă.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 21 octombrie în ţară

Valorile termice vor crește față de intervalul anterior în toate regiunile, astfel că vremea va fi caldă pentru această dată (cu cele mai mari abateri față de mediile multianuale, în medie cu 6...8 grade, în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării). Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea în jumătatea de vest a teritoriului. Temporar va ploua (în general 2...8 l/mp și izolat peste 10...15 l/mp) în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, izolat în Maramureș și Muntenia. Vântul va sufla slab și moderat, local și temporar cu intensificări în Banat unde vor fi viteze de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h, precum și în restul Carpaților Meridionali, Carpații de Curbură și izolat în celelalte masive, cu rafale în general de 50...70 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 15 grade în Moldova și 26 de grade în Banat și Crișana, iar cele minime se vor încadra între 3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 15 grade pe litoral și în Dealurile de Vest. Mai ales dimineața, dar și noaptea, pe alocuri în sudul, estul și centrul țării se va semnala ceață sau nebulozitate joasă, asociate izolat cu burniță mai ales în prima parte a zilei.

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Harta temperaturi România

Vremea de mâine 21 octombrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, iar în a doua parte a nopții se va forma ceață și nebulozitate stratiformă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 7...9 grade.

Vremea se va menține caldă. Cerul va fi variabil, dar în primele ore ale zilei și cu probabilitate ridicată și noaptea se va semnala nebulozitate stratiformă și ceață. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20...22 de grade, iar cea minimă de 9...10 grade.

În Cluj, vremea va fi în continuare frumoasă, temperatura maximă va urca la 21 de grade.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 21 octombrie la munte

Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea când temporar va ploua (2...8 l/mp și izolat peste 10...15 l/mp) în Carpații Occidentali, local în Carpații Meridionali și doar izolat, posibil, în Orientali. Temporar vântul va avea intensificări local în Munții Banatului și în grupa vestică a Carpaților Meridionali, unde vor fi viteze de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h, precum și în restul Carpaților Meridionali, Carpații de Curbură și izolat în celelalte masive - rafale în general de 50...70 km/h.Valorile termice vor crește față de ziua precedentă.