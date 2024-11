Vremea de mâine 22 noiembrie. Sunt aşteptate ninsori în cea mai mare parte a ţării. Minimele se vor încadra între -12 şi 7 grade

Vremea de mâine 22 noiembrie în ţară

Cerul se va înnora treptat începând din vestul ţãrii. Vor fi precipitaţii mai ales sub formã de ninsoare în Maramureş, nordul şi centrul Moldovei, la munte, mixte în Banat, Crişana, Transilvania, nordul Olteniei şi nord-vestul Munteniei şi predominant sub formã de ploaie în restul Olteniei şi izolat în Muntenia şi Dobrogea. Se va depune polei, local în Transilvania şi pe suprafeţe mai restrânse în rest, cu o probabilitate mai mare în Subcarpaţii Getici şi Dealurile de Vest. Izolat cantitãţile de precipitaţii vor depãşi 15 l/mp. Temporar vântul va avea intensificãri în vest, nord, centru, est şi pe alocuri în rest, cu viteze la rafalã în general de 45...65 km/h, iar în zonele cu ninsoare, aceasta va fi viscolitã. În a doua parte a nopţii vitezele vor fi mai mari în Banat şi local în Crişana şi vor atinge 75...85 km/h. În zonele montane, vor fi viteze ale vântului de 60...80 km/h, iar la altitudini mari în Munţii Banatului şi în Carpaţii Meridionali vântul va sufla tare cu rafale de peste 100...120 km/h, viscolind puternic ninsoarea, determinând reducerea vizibilitãţii, local spre zero. Temperaturile minime se vor situa între -12 grade în estul Transilvaniei şi 7 grade în dealurile Banatului. Izolat, vor fi condiţii de ceaţã.