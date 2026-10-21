Vremea de mâine 22 octombrie. Ploile cuprind țara, iar la munte apar ninsorile

Vremea se schimbă radical în România. Ploile se vor extinde în cea mai mare parte a ţării, iar vântul va sufla cu putere. Diferențele de temperatură vor fi importante: în timp ce în nordul țării maximele vor coborî spre 13 grade, în sud-est se vor mai înregistra până la 23 de grade Celsius.

La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi în extindere treptată în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia și local în Muntenia. Cantitățile de apă vor fi în general de 2...10 l/mp, iar îndeosebi în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali vor depăși izolat 15 l/mp. În regiunile estice și sud-estice va fi nebulozitate joasă și pe arii restrânse ceață și burniță. Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări în Banat unde vor fi viteze de până la 50...70 km/h, precum și în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură cu rafale pe creste de peste 70 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între 3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 15 grade pe litoral și în Dealurile de Vest.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 22 octombrie în ţară

Valorile termice vor fi în scădere față de intervalul precedent, cu excepția estului și sud-estului țării. Cerul va fi mai mult noros și pe arii relativ extinse temporar va ploua (cantități de apă în general de 4...10 l/mp și pe alocuri, cu o probabilitate mai mare în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali de 15...25 l/mp). Ploile vor avea și caracter de aversă și izolat vor fi descărcări electrice și grindină. Noaptea, îndeosebi în masivele sudice, la peste 1800 m altitudine, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări la munte, rafale pe creste de peste 70 km/h, precum și în zonele joase de relief, mai ales în estul, centrul și vestul teritoriului, cu rafale în general de 40...50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 13...15 grade în nordul Moldovei, în Maramureș și izolat în Crișana și 23 de grade în sud-estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 grade în Banat și 15 grade pe litoral. Pe arii restrânse, la începutul și sfârșitul intervalului, va fi ceață.

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Harta temperaturi România

Vremea de mâine 22 octombrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi temporar noros. Vor fi condiții de ceață, iar spre dimineață de ploaie slabă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 10...12 grade.

Cerul va avea înnorări și vor fi averse (cantități de apă în general de 5...10 l/mp). Temperatura maximă va fi de 19...20 de grade, iar cea minimă de 10...11 grade. Vântul va sufla slab și moderat. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

În Cluj, vremea se mai răceşte faţă de ziua precedentă, sunt aşteptate ploi. Maxima zilei va fi de 18 grade.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 22 octombrie la munte

Cerul va fi mai mult noros și pe arii relativ extinse temporar va ploua (cantități de apă în general de 4...10 l/mp și pe alocuri, cu o probabilitate mai mare în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali de 15...20 l/mp). Ploile vor avea și caracter de aversă și izolat vor fi descărcări electrice și grindină. Noaptea, îndeosebi în masivele sudice, la peste 1800 m altitudine, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Local vântul va avea intensificări, iar pe creste vor fi rafale de peste 70 km/h.În general valorile termice vor fi în scădere față de ziua precedentă.