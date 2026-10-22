Vremea de mâine 23 octombrie. Ploi în jumătate de țară și temperaturi de până la -2 grade

Vremea se răcește în jumătatea de est a țării, unde ploile și cerul înnorat vor domina peisajul. Temperaturile maxime se vor situa între 11 și 21 de grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei.

La noapte, cerul va avea înnorări și temporar va ploua în Oltenia, Muntenia și în cea mai mare parte a Dobrogei, local în Banat, Transilvania și Moldova și izolat în celelalte regiuni, iar la altitudini mari la munte vor fi precipitații mixte. Cantitățile de apă vor fi de 2...8 l/mp și izolat de peste 10 l/mp. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în sud-est vor fi posibile descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, pe arii restrânse cu intensificări în sud-vest și nord-est cu viteze de 40...50 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60...80 km/h. Temperaturile minime se vor situa între 4 și 15 grade, cu cele mai mari valori pe litoral. Pe alocuri se va forma ceață.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 23 octombrie în ţară

În jumătatea de est a țării valorile termice diurne vor scădea și vor fi înnorări în general persistente. Va ploua în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, local în Transilvania și pe spații mici în Oltenia, iar la altitudini mari la munte vor fi precipitații mixte. Ploile vor avea și caracter de aversă și în sud-est izolat vor fi descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi local de 10...15 l/mp și izolat de peste 20 l/mp, îndeosebi în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în zona Carpaților de Curbură. În restul teritoriului valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă și cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în sud-vest și est (viteze în general de 40...50 km/h), precum și la munte (rafale pe creste de peste 70 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade, cu cele mai mari valori în Oltenia, iar cele minime se vor încadra între -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 11 grade pe litoral. Cu precădere dimineața și noaptea, pe alocuri va fi ceață și izolat burniță.

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Harta temperaturi România

Vremea de mâine 23 octombrie în Bucureşti şi în Cluj

Cerul va avea înnorări și vor fi averse (cantități de apă de 5...8 l/mp), iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 10...11 grade. Vor fi condiții de ceață.

Vremea se va răci și va fi în general închisă. Pe parcursul zilei temporar va ploua (cantități de apă de 10...15 l/mp), iar noaptea se va forma ceață. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 14...16 grade și cea minimă de 6...8 grade. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă, la valori ridicate (câmp anticiclonic).

În Cluj, cerul va fi predominant noros, iar maxima zilei va urca la 15 grade.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 23 octombrie la munte

Vremea va fi în general închisăîn Carpații Orientali și Meridionali unde, mai ales ziua, pe arii relativ extinse temporar va ploua, iar la altitudini mari vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare.Cantitățile de apă vor fi local de 10...15 l/mp și izolat de peste 20 l/mp, îndeosebi în zona Carpaților de Curbură. În restul zonei montane, cerul va fi temporar noros și ploile izolate. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua - rafale pe creste de peste 70 km/h. Înseosebi valorile termice diurne vor scădea și vor fi apropiate de cele normale pentru ultima decadă a lunii octombrie.