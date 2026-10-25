Vremea de mâine 26 octombrie. Ploi în mai multe regiuni, lapoviţă şi ninsori la munte. Maxime între 9 și 20°C

Vremea se răcește luni în mai multe regiuni ale țării, iar ploile își vor face apariția pe arii extinse. La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, sunt așteptate ninsori și un strat de zăpadă de până la 10 centimetri. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 20 de grade Celsius, iar în unele zone vântul va sufla cu putere.

În vestul țării, norii se vor înmulți treptat, iar spre dimineață sunt așteptate ploi slabe, cu cantități de apă de 1...3 l/mp. Precipitațiile vor apărea local în Banat și Crișana și pe suprafețe mai mici în Maramureș, vestul Olteniei și al Transilvaniei.

În celelalte regiuni, cerul va fi variabil. În zonele joase se va forma pe alocuri ceață sau nebulozitate stratiformă, iar izolat va fi burniță. Vântul va avea intensitate slabă până la moderată, însă pe crestele munților rafalele vor putea atinge viteze de 40...60 km/h. Minimele nopții vor varia de la -2 grade în depresiunile Carpaților Orientali până la 13 grade pe litoral.

Vremea de mâine 26 octombrie

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Vremea de mâine 26 octombrie în țară

Luni, 26 octombrie, temperaturile vor scădea în jumătatea de vest a României, unde vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În restul țării, valorile termice nu vor avea modificări importante față de ziua precedentă.

Cerul va rămâne acoperit de nori în Crișana, Maramureș și Transilvania, regiuni în care va ploua pe parcursul zilei. Cantitățile de apă vor ajunge la 5...8 l/mp, iar în zonele montane și submontane pot depăși izolat 10 l/mp. În celelalte regiuni, înnorările vor fi temporare și se vor semnala ploi slabe, pe arii restrânse, cu acumulări de 1...4 l/mp. La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Se va depune și un strat de zăpadă, cu grosimi de aproximativ 5...10 centimetri.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării, dar va avea intensificări în zonele montane înalte, unde rafalele vor atinge 60...70 km/h. În Banat, vestul și sudul Olteniei, precum și în sudul Transilvaniei, vitezele vântului vor fi, în general, de 35...45 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 9 grade în vestul Transilvaniei și 20 de grade în sud-estul Munteniei. Pe timpul nopții, minimele vor fi cuprinse, în general, între 3 și 12 grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate pe litoral.

Dimineața, ceața își va face apariția local în regiunile extracarpatice și în depresiunile din estul și sud-estul Transilvaniei. Izolat, aceasta va fi însoțită de burniță.

Vremea de mâine 26 octombrie în București și în Cluj

În București, ziua de luni va începe cu ceață și nori joși, care vor persista în primele ore. Ulterior, cerul va deveni temporar noros, iar spre seară și pe parcursul nopții sunt posibile ploi slabe, cu acumulări de 1...3 l/mp. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 16...17 grade. Minima va fi cuprinsă între 7 și 9 grade.

Vremea de mâine 26 octombrie

La Cluj-Napoca, vremea va fi răcoroasă, cu temperaturi care nu vor depăși 11 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, iar în special în jurul prânzului sunt prognozate câteva averse de ploaie. Probabilitatea de precipitații este de 86%, în timp ce vântul va sufla slab, dinspre nord-vest, cu aproximativ 6 km/h. Pe timpul nopții, temperatura va coborî până la 3 grade.

Vremea de mâine 26 octombrie la munte

În zonele montane, vremea se va răci față de ziua precedentă, iar cerul va prezenta înnorări temporare. Ploile slabe vor cuprinde suprafețe relativ extinse și vor aduce cantități de apă de 5...8 l/mp, izolat chiar peste 10 l/mp. La înălțimi de peste 1.500 de metri, ploile vor fi înlocuite treptat de lapoviță și ninsoare, iar stratul de zăpadă care se va forma va măsura, în general, între 5 și 10 centimetri.

Vântul va sufla slab și moderat, cu rafale mai puternice pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, unde vitezele vor ajunge la 60...70 km/h. Temperaturile vor fi mai scăzute decât în ziua precedentă. În masivele din vestul și nordul țării, valorile termice se vor situa sub mediile specifice perioadei, în timp ce în restul zonelor montane vor fi apropiate de cele normale.