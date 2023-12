Vezi și

Adevărul este că în ultimii ani am tot vorbit de vreme de Paşte în perioada Crăciunului. Ei bine, pentru săptămâna sărbătorilor de iarnă, sunt estimate temperaturi potrivite finalului de decembrie, adică valori maxime ce pornesc de la zero grade în depresiuni şi ajung la 7.8 grade in vestul ţării.

Cum va fi vremea de Crăciun

Pentru zona Capitalei, normale ar fi valori de 5-6 grade la amiază. Precipitaţii vor fi în trecere cam peste tot în ţară şi, dacă ţinem cont de temperaturile anunţate, acestea ar fi sub formă de ploaie sau cel mult lapoviţă în zonele de câmpie şi ninsori în zonele înalte, o veste bună pentru cei ce vor petrece sărbătorile la munte.

Până atunci însă mai este, vom reveni cu detalii, dar trebuie să ştiţi că săptămâna viitoare va fi anormal de caldă, cu maxime ce vor trece de 10 grade în vest şi în sud, inclusiv în Capitală. Ceaţa matinală va crea probleme şi, din când în când va ploua.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!