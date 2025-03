Dacă ieri mă plimbam în tricou iar plaja era plină de oameni care se bucurau de vremea caldă, astăzi locul e aproape gol. Şi, pentru că temperaturile au scăzut simţitor, nu poţi să ieşi la plimbare fără geaca de primăvară.

Turiştii şi localnicii din Constanţa au avut parte astăzi doar 10 de grade Celsius, în loc de 27 câte au fost ieri.

"Am sperat să fie puţin mai cald, dar am venit de la Buzău. Momentan îmi este bine. Dacă mai stau 20 de minute, s-ar putea să mor". "Este cam frig. Da, păi mai am un palton pe dedesubt, dar tot e cam friguţ". "Am plecat de acasă şi nu ştiam cum să ne îmbrăcăm şi tot nu am nimerit, că ne e rece", spun turiştii.

Vremea se schimbă radical în toată ţara

Şi la Iaşi a fost o schimbare bruscă de temperatură, de la 20 de grade Celsius ieri, la patru, astăzi. Localnicii au trecut de la tricou şi îngheţată, la haine groase şi umbrele.

Iar turiştii din Braşov au fost surprinşi de o furtună cu grindină, care a aşternut un strat gros de gheaţă în doar câteva minute.

La Harghita-Băi, o tânără a încercat să încingă atmosfera - a schiat îmbrăcată în costum de baie.

De la noapte, vremea se strică în toată ţara. Se anunţă ploi abundente până marți seară, iar de mâine, 24 de ore de vânt puternic. La munte va fi viscol.

