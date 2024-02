A renunţat să studieze IT în Danemarca şi s-a întors pentru a face Uber în Bucureşti. Câţi bani câştigă pe lună

Şoferul de Uber-Bolt a transmis faptul că, din punctul lui de vedere, un venit de 6.000 de lei pe lumă este o sumă acceptabilă cu care o persoană poate trăi decent în Bucureşti.

"Ca șofer de Uber-Bolt, cel mai bun salariu e undeva la 6.000 de lei, salariu curat, după toate costurile mașinii, combustibilului și după cei 25% pe care îi oprește aplicația. Cu suma asta poți duce un trai decent în București, pentru o persoană", spune șoferul de ridesharing.

Întrebat pe ce cheltuieşte banii pe care îi câştigă, şoferul a recunoscut că o bună parte din sumă este folosită chiar pentru întreţinerea maşinii: revizii, reparaţii, precum costul obişnuit pentru alimentare, în funcţie de preţul carburantului.

"În mare parte pe mașină, consumă cel mai mult: mentenanță, mecanica ei. Dar, pe parte personală... ca noi toți: rate, cumpărături", continuă el.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Deşi a studiat IT la o facultate din Danemarca, şoferul mărturiseşte că un eveniment devastator în familie l-a adus înapoi în ţară şi i-a dictat următorii aproape 20 de ani din viaţă.

"Profesia m-a ales pe mine mai mult. A fost o chestie foarte ciudată. Eram în facultate în Danemarca, studiam IT. Am primit un telefon din România de la bunicul meu care mi-a spus să vin acasă că moare în 30 de zile. Fix asta a spus. Am venit acasă și într-adevăr, în 32 de zile s-a dus. Nu-mi pot explica nici azi cum a știut că se ducea într-o lună. Am luat-o cumva, la sfaturile părinților mei, să mai fac o categorie auto (am stat atunci 6 luni în România). După ce a fost totul gata, am ales categoria de permis D, la întâmplare. M-am întors în Danemarca și acolo mi-a zis soția că mi-a găsit de muncă pe autocar. Asta mi-a fost meseria o bună parte din timp - aproape 20 de ani", a povestit şoferul.

În final, întrebat de influencer ce ar face dacă ar câştiga 100.000 de euro, bărbatul a oferit o adevărată lecţie d eeducaţie financiară, spre surprinderea multora.

"E o alegere între S&P 500 sau dividende. I-aș investi. Nu m-aș duce în vacanță de ei. N-aș cumpăra nimic din ce m-ar costa mai mult de 10% din venitul meu anual, că n-are sens", a conchis el.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰