Voi mai ştiţi ce gust are vara? Dacă nu, ei bine un gospodar din Cluj ne ajută să nu uităm. Şi nu cu pepeni sau cu porumb, ci cu căpşuni în octombrie. Omul a transformat curtea într-o grădină suspendată, cu sute de ghivece. Şi totul a pornit de la o idee banală. Voia muşcate, dar i s-au părut prea scumpe. Aşa că s-a reorientat spre căpşuni şi a descoperit o pasiune care a tot crescut de la un an la altul.

Cine spune că sezonul căpşunilor s-a încheiat n-a ajuns încă în grădina lui Sabin. Aici, în satul Nicula din Cluj, fructele roşii şi aromate nu cresc pe câmp, ci suspendate, în sute de ghivece.

"Am început acum 2 ani, cu 10 ghivece, am luat de la un magazin și am văzut că dă rezultate. Anul ăsta, fiind acasă și mai mult, am încercat și am până la 400 de ghivece", a afirmat Sabin Pop.

La început îşi dorea câteva ghivece cu muşcate pentru terasă. Cum i s-au părut prea scumpe, s-a orientat spre căpşuni. Iar ceea ce a început din curiozitate s-a transformat, treptat, într-o mică afacere de familie.

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Pentru întreaga cultură, investiţia a fost de cel mult 2.000 de lei.

Un mare avantaj al grădinii suspendate este faptul că nu ai nevoie de mult spaţiu şi nici să lucrezi direct pământul. În plus, nu vei avea probleme cu buruienile sau dăunătorii, iar recolta e mult mai uşor de cules, pentru că e direct la nivelul mâinilor.

Un singur ghiveci poate produce aproximativ jumătate de kilogram de fructe într-un an. Iar dacă vremea este favorabilă, plantele pot continua să înflorească şi la începutul lunii noiembrie. Şi nu este un fenomen neobişnuit.

"Datorită schimbărilor climatice şi a încălzirii globale şi România a intrat acum pe harta ţărilor unde se pot cultiva plante iubitoare de căldură şi în perioade mai extinse", a declarat Silvia Hicea, Direcția Agricolă Cluj.

Iar veştile bune ar putea continua şi pentru cei care cultivă căpşuni la scară mai mare. De anul viitor, şi producătorii din România ar urma să poată beneficia de subvenţii.