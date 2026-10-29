Căpşunile româneşti de noiembrie s-au copt în solarii şi, în curând, vor ajunge în magazine. Fermierii spun că sunt mai dulci decât cele din iunie, dar preţul e mai amărui: aproximativ 40 de lei kilogramul.

Într-o fermă din Dolj miroase a iunie, iulie. Fermierii culeg de zor căpşuni parfumate şi zemoase.

"Culegem în fiecare zi. Ca și cantități, o tonă, o tonă și jumătate pe zi. Este un soi mai aparte, face de la începutul primăverii, până toamna târziu", a declarat Sebastian Dinu, producător.

Şi temperaturile ridicate din această toamnă au ajutat la prelungirea sezonului de recoltare, însă evoluția plantelor depinde și de condițiile de cultivare.

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"Solul le ajută foarte mult, dar și soiurile pe care fermierii le-au identificat şi le cultivă, îi ajută să aibă o producție pe o perioadă îndelungată și, de ce nu, și schimbările climatice intervenite în ultima perioadă", a transmis Romulus Sorin Agapie, director Direcţia Pentru Agricultură Judeţeană Dolj.

Cât costă un kilogram de căpşuni româneşti în plină toamnă

Căpşunile târzii costă 40 de lei kilogramul faţă de 20, 25 de lei astă vară.

"Le fac milkshake, le prepar la copii. Sunt bune, sunt dulci pentru această perioadă", a spus o femeie.

"Am trei dragoni acasă care vor să mănânce căpșuni. Nu prea mă uit la preț când trebuie să le iau copiilor", a adăugat un bărbat.

"Cumpăr pentru ei mai mult, dar pentru mine nu e necesar. Sunt mai scumpe faţă de cum erau astă vară", a precizat alt părinte.

În ultimii ani, suprafaţa ocupată cu solarii pentru căpşuni a crescut constant, într-o încercare a fermierilor de a elimina importurile din extrasezon. Cele mai mari culturi sunt în vestul şi sudul ţării.