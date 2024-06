ANAF scoate la vânzare un apartament cu 2 camere de 805 mp la 50.000 de euro, în Braşov

ANAF Bucureşti scoate la licitație un apartament cu 2 camere, situat în Braşov. Apartamentul are o suprafaţă utilă de 80 de metri pătraţi. Licitația va avea loc în data de 9 iulie 2024 şi porneşte de la preţul de 246.810 lei, fără TVA.

ANAF organizează în ziua de 09 iulie 2024 , ora 11.00, la sediul AJFP Brasov, Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 7, intrarea B, cam. 102, Brasov, o licitaţie pentru un apartament cu două camere.

ANAF vinde un apartament cu 2 camere

D.G.R.F.P. Braşov, prin intermediul A.J.F.P. Braşov, în temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, va face cunoscut faptul că în ziua de 09 iulie 2024 , ora 11.00, la sediul AJFP Brasov, Bd. Mihail Kogalniceanu, nr. 7, intrarea B, cam. 102, Brasov organizează licitaţia I pentru valorificarea:

Apartament - 2 camere, teren aferent in suprafata de 805 MP, inregistrat in cartea funciara nr. 124811-C1-U35 Brasov, 2 camere, bucatarie,camara, baie, hol, balcon, Cote părţi comune 15/805 din terenul, fundaţia, subsolul tehnic, terasa, patru uscătorii (una la fiecare scară), casa scării şi instalaţii , situat in Brasov, Str COSMOS, Nr. 7, Bl. 17, Sc. B, Ap. 12, Jud. Brasov.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pret de evaluare 246.810 lei (exclusiv TVA*)).

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Vi se par accesibile preţurile de pe litoral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰