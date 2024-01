ANAF vinde cu 130.000 de euro o vilă cu două etaje şi teren. Unde se află

ANAF scoate la vânzare o casă cu o suprafaţă totală de 231,9 mp, şi un teren de 96 mp la preţul de 130.000 de euro, în Ploieşti, judeţul Prahova. Licitaţia are loc pe 1 februarie 2024.

ANAF scoate la licitaţie pentru a doua oară o vilă cu două etaje şi teren în Ploieşti, judeţul Prahova.

ANAF scoate la vânzare o vilă cu teren, în Ploieşti

În ziua de 1 februarie 2024 la ora 12:00, în Ploieşti, str Aurel Vlaicu 2, cam 609, județul Prahova, se va vinde la licitație următorul bun imobil: Imobil compus din teren în suprafață de 96 mp și construcție P+2E in suprafață totala de 231,9 mp din care 77,3 mp suprafața construita la sol în anul 1965 și suprafața de 154,6 mp (et 1 + et 2).

Vila a fost construită și modernizată în anul 2008, fără autorizatie de construire, fără Carte funciară. Imobilul este situat în Ploieşti, strada Jupiter nr. 19, judetul Prahova. Proprietatea este a debitorului MOISE ADRIAN, cu domiciliul în Ploiești, preț de pornire a licitației 658.117 lei. Vila se află la a doua licitaţie.

