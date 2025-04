Pe străzile din Bătania, în Ungaria, la 40 de minute de Arad, se vorbește românește. În ultimii ani, tot mai mulți români din vestul țării și-au cumpărat locuințe aici. Doar că dacă acum doi ani, filmam case care s-au cumpărat chiar și cu o mie de euro, acum cu greu mai găsești ceva sub 20.000 de euro.

"Vând casă familială, în Bătania, 3 camere, baie, bucătărie, sufragerie, living, apă, curent, canalizare și grădină mare... totul cu 18.500 de euro, negociabil". Aproape peste tot găsim astfel de afișe

Sunt români care au prins și gustul profitului

În alte locuri, anunțul este scris direct pe poartă. "Teren de vânzare, 1750 mp", și ce e interesant: se vinde în rate.

Corina Gherman își trăiește visul în țara vecină. De trei săptămâni s-a mutat într-o casă de 110 mp și cu teren de 800 mp, pentru care a plătit 34 de mii de euro.

"Noi am căutat o casă în care să putem să ne mutăm cât se poate de repede, adică să nu necesite timp pentru reamenajare. Zilnic fac naveta, astăzi mi-am uitat geanta cu actele acasă, l-am lăsat pe soț la lucru, m-am întors acasă și am revenit și într-o oră am fost la Arad", explică Corina Gherman, proprietar casă Ungaria.

Cu banii dați pe casa din Ungaria, și-ar fi putut lua doar o garsonieră în România, unde prețurile pentru un metru pătrat sunt și de trei ori mai mari. Deși interesul românilor a scumpit proprietățile cu până la 25%, cumpărători există în continuare.

"De cele mai multe ori tind să cred că sunt ca și vârstă, aproape de Arad, Timișoara, în ideea în care să le fie ușor să ajungă la locul de muncă și, în principiu, clasa medie, un pic peste, pe acolo, dar care își doresc să locuiască la aer curat", spune Paul Sava, manager agenție imobiliară.

În timp ce românii vin la țară, maghiarii pleacă la oraș. Acum, în Bătania, sunt case pentru care proprietarii cer și 80.000 de euro.

"Vrem să ne mutăm pentru că ne-au murit părinții, nu mai avem pe nimeni aici în Bătania", spune Halasz Istvanne Kati, proprietar casă.

Specialiștii în imobiliare cred că piața se va stabiliza în anii următori și prețurile nu vor mai crește.

