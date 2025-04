Criză de fistic și nucă de cocos: prețurile au explodat din cauza ciocolatei Dubai, a recoltelor slabe și cererii tot mai mari

Nuca de cocos s-a scumpit puternic la nivel global, pe fondul scăderii producției din cauza fenomenelor meteo extreme și al creșterii accelerate a cererii. Filipinele și Indonezia, mari producători, estimează recolte mai mici și propun restricții la export, în timp ce stocurile globale sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani, relatează Bloomberg.

"Laptele proaspăt de cocos a devenit o raritate cu prilejul Eid. Am putut cumpăra doar trei pachete în loc de șase și nu a fost suficient" , s-a plâns Mohamad Fahmi Faat, un manager de restaurant care a fost nevoit să prepare mai puține feluri tradiționale de mâncare precum vita rendang.

Vremea nefavorabilă din unele din cele mai importante țări cultivatoare a dus la scăderea producției de nuci de cocos, astfel că în unele țări prețurile s-au dublat. Unele țări producătoare precum Filipine și Indonezia analizează posibilitatea de a introduce restricții la export, în timp ce consumatorii sunt sfătuiți să se îndrepte spre alternative la un ingredient pe care îl folosesc în fiecare zi la preparare unei game largi de feluri de mâncare.

Cel mai mare producător de nucă de cocos, Filipine, se așteaptă la o scădere cu 20% a producției în acest an. Motivul este că în ultimii doi ani, fenomenele meteo extreme, de la secetă și până la cicloane, a pus presiune asupra arborilor din regiunile de sud. "Motivul principal pentru oferta redusă are legătură cu clima. Aceste evenimente au dus la scăderea producției, au întârziat recoltatul și au limitat mobilitatea fermierilor" , a declarat Henry Raperoga, președinte la Axelum Resources Corp.

Philippine Coconut Authority a informat că poartă discuții cu producătorii în vederea păstrării unei părți din producția lor de ulei de cocos pentru uz local, înainte de a autoriza exporturile."Schema propusă este destinată să asigure aprovizionarea locală și a stabiliza prețurile, fără a perturba angajamentele de export", a informat agenția într-un comunicat.

O situație similară se înregistrează și în alte țări producătoare, precum Indonezia, Thailanda și Vietnam. În Indonezia, al doilea mare producător de nuci de cocos, Ministerul Industriei a propus o interdicție la export cuprinsă între trei și șase luni, taxe pe livrările la export și prețuri de referință pentru a stabiliza prețurile pe piața locală, care au explodat cu 150% în ultimele trei luni.

În paralel, cererea mondială este așteptată să continue să crească, grație reputației laptelui de nucă de cocos de alternativă pe bază de plante și fără lactoză, susține Axelum, pentru care SUA este cea mai mare piață, dar constată și o creștere a vânzărilor în Europa și America Latină.

Produsele asociate precum ulei de cocos, lapte și fulgi uscați sunt și ele din ce în ce mai populare grație tendințelor referitoare la wellness și sustenabilitate. Consumul de ulei de cocos este așteptat să crească până la 3,23 milioane tone în acest an, de la 3,2 milioane tone în urmă cu un an, potrivit International Coconut Community, potrivit căreia SUA, UE și China sunt cei mai mari importatori.

Departamentul american al Agriculturii estimează că stocurile mondiale de ulei de cocos vor încheia sezonul 2024-2025 la cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani. Această scădere a provocat deja o explozie a prețurilor la uleiul de cocos, care s-au dublat începând din 2023 și în prezent sunt la 2.658 de dolari pe tonă, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Asta i-a făcut pe unii traderi din Malaezia să oprească temporar operațiunile, iar consumatorii au fost îndemnați să treacă la alternative precum gătitul cu smântâna sau iaurt.

Popularitatea ciocolatei Dubai a declanșat o criză globală a fisticului

Succesul ciocolatei Dubai a provocat o criză globală a aprovizionării cu fistic, exacerbând deficitul existent și determinând creșterea prețurilor, potrivit unei analize Financial Times.

Tabletele, un amestec de cremă de fistic și ciocolată cu lapte, lansate în 2021 de un ciocolatier arab FIX, au avut un succes moderat până când un videoclip postat în decembrie 2023, pe TikTok, a devenit viral, strângând peste 120 de milioane de vizualizări și declanșând o adevărată nebunie mondială pentru ciocolata cu fistic, urmată de numeroase imitații.

Drept urmare, prețul miezului de fistic a crescut de la 7,65 dolari/454 grame în urmă cu un an la aproximativ 10,30 dolari/454 grame în prezent, a declarat Giles Hacking, specialist în comerț internațional la compania CG Hacking. "Lumea fisticului este practic epuizată în acest moment" , a spus el.

Ciocolata nu este ieftină: în Marea Britanie, tabletele Lindt "Dubai" se vând cu 10 lire (aprox 58 de lei) pentru 145 de grame, de mai bine de două ori mai scump decât alte produse similare. Cererea este atât de mare încât unele magazine limitează numărul de bucăţi ce pot fi achiziționate de un singur client. Lindt și supermarketul Wm Morrison au lansat chiar și ouă de Paște cu cremă de fistic.

Deficitul de fistic a fost agravat de o recoltă slabă în SUA, principalul exportator mondial, unde recolta recentă, deși de calitate superioară, a furnizat mai puține boabe fără coajă - ingrediente esențiale pentru ciocolată și produse alimentare.

"Nu era oricum suficient fistic disponibil, iar când cererea pentru ciocolata din Dubai a explodat și ciocolatierii au cumpărat tot ce au găsit, restul pieței a rămas fără marfă" , a explicat Hacking.

Potrivit datelor vamale, Iranul, al doilea mare producător mondial, și-a majorat exporturile de fistic către Emiratele Arabe Unite cu 40% în ultimele șase luni față de perioada anterioară.

Această penurie este o răsturnare de situaţie față de 2023, când oferta de fistic a fost atât de mare încât prețurile au scăzut, stimulând apariția unor produse derivate precum untul, uleiul și pasta de fistic.

În California, unii fermieri au început să treacă de la migdale la fistic, însă noile plantații nu vor produce recolte semnificative decât începând cu sezonul viitor, în septembrie.

Între timp, cererea continuă să explodeze. Charles Jandreau, directorul general al grupului britanic Prestat, a declarat că ciocolata cu fistic "a apărut de nicăieri și acum este prezentă în fiecare magazin" .

Producătorii de ciocolată se confruntă deja cu o altă criză: prețurile la cacao aproape s-au triplat în 2024 din cauza vremii extreme și a bolilor care au afectat recoltele.

FIX, creatorul original al ciocolatei Dubai "Can’t Get Knafeh of It" (inspirat de desertul arab knafeh), a spus că este "incredibil" să vadă impactul global, dar își exprimă îngrijorarea că brandul său ar putea fi exploatat pentru a induce în eroare consumatorii. Compania vinde tabletele doar în Emiratele Arabe Unite și doar două ore pe zi.

Între timp, concurenții profită din plin de valul de popularitate. "Suntem pur și simplu copleșiți de cererea pentru ciocolata Dubai" , a declarat Johannes Läderach, CEO al ciocolatierului elvețian Läderach. "Le-am lansat acum câteva luni și cererea continuă să crească fără oprire."

