Creditele de nevoi personale au explodat anul trecut. Românii au luat de la bănci 50 de miliarde de lei, cu 70% la sută mai mult decât în 2023. Bani pentru vacanţe, maşini, reparaţii sau pentru avansul la casă. "Am luat de nevoi personale pentru casă. Aveam suma iniţială, trebuia să acopăr până la suma finală. Am scăpat destul de greu. Şi am zis ca în veci n-am să mai fac alt credit", spune o femeie.

Creditul de consum a crescut cu cea mai mare viteză de după boom-ul de la criza financiară din 2008

Creditul de consum a crescut cu cea mai mare viteză de după boom-ul de la criza financiară din 2008. Motiv de îngrijorare la Banca Naţională. "Creditele de consum sunt într-o creştere vioaie, ca să fiu delicat", a declarat Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. "E apetitul de a satisface nişte dorinţe pe care le-ai amânat în perioada de pandemie şi război, când creditarea de consum a stagnat. Românii au consumat mai mult decât creşterea venitului disponibil", a declarat Iancu Guda, specialist economic Observator.

Analiștii recomandă să luăm un credit de consum doar dacă este cu adevărat necesar. "Să nu ne împrumutăm pentru dorinţe imediate. Avem o perioadă foarte incertă în 2025. Venitul poate să scadă, dobânzile pot continua să crească, în condiţiile în care inflaţia poate fi inflamată de taxe şi creşterea preţurilor. Şi atunci vor fi familii care vor avea probleme cu rambursarea creditelor. Să încercăm să economisim", a declarat Iancu Guda, specialist economic Observator.

Apetitul a fost stimulat şi de dobânzile în scădere. Băncile au venit cu oferte mai bune, pentru că au rămas cu mulți bani în conturi din anii trecuți. În total, românii au luat credite de consum în valoare de aproape 80 de miliarde de lei. Volumul se apropie de cel al împrumuturilor pentru locuinţe, care reprezintă 110 miliarde de lei. "Ajung românii să se împrumute de la banci luând aceste credite de consum mai riscante şi mai costisioare pentru ca lucrurile s-au scumpit, au crescut preţurile, pentru că statul român a luat nişte măsuri care au alimentat inflaţia. Avem comportamentul fără măsură al statului român, care se împrumută în numele nostru", a declarat Christian Năsulea, analist economic. Specialiştii recomandă ca ratele la credite să nu depăşească un sfert din venituri.

