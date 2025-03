Prima regulă este să discutăm despre bani... cât încă îi mai avem.

"Eu le recomand tuturor în ziua în care a intrat salariul să stea putin impreună, să se uite la banii pe care i-au primit şi pe plăţile pe care trebuie să le facă. Într-un cuplu fiecare are alte priorităţi", spune Adrian Asoltanie, analist financiar.

Şi tocmai pentru că priorităţile sunt uneori diferite, fiecare ban cheltuit poate deveni un motiv de ceartă dacă partenerii nu au un buget personal. Adică o sumă de bani pe care să o cheltuie fără să fie nevoie să o justifice.

Vezi și

"Împărţirea pe categorii ajută, îţi intelegi mai bine cheltuielile: locuinţă, mâncare, distracţii. Ce am observat ca mai funcţionează la cupluri, folosesc şi eu la mine în familie: plicul meu şi plicul tău. Am stabilit două plicuri cu o sumă de cash, pe care fiecare dintre noi poate să o folosească cum consideră fără să dea socoteală celuilalt, am observat la toţi cei cu care lucrez că impărţirea asta elimină 90% din discuţiile stupide despre bani, pe tot felul de mărunţişuri în care începem să ne luăm la socoteală", spune Adrian Asoltanie, analist financiar.

Banii, o problemă în relaţia de cuplu

"Să nu fie o relaţie în care trebuie să îţi cer permanent ţie, partenerul meu, bani. Voi simţi că tu ai mai multă putere de decizie şi mai mult control asupra mea şi asta va afecta relaţia", spune Alina Pop, psiholog.

În plus, cel care nu aduce bani in casă sau care castiga mai putin, nu trebuie niciodată judecat sau ironizat.

"Cred că propoziţiile care ar trebuie evitate sunt: eu fac bani, eu decid! Munca ta nu valorează, ceea ce faci tu nu produce, înseamnă că nu faci nimic. Primul lucru este să discute, să spună ce observă, ce emoţii trezesc în ei relaţia cu banii: mie imi e teamă sau eu mă simt frustrat că tu cheltui prea mulţi bani, sau eu mă simt frustrat pentru că eu nu pot cheltui atât. Compromisuri. Să poată ajunge la un consens", explică Alina Pop, psiholog.

Relaţia pe care o avem astăzi cu banii este...relaţia pe care am fost învăţaţi să o avem, încă din copilărie. Tocmai din acest motiv, în familiile unde există copii este important să discutăm şi cu ei deschis, relaxat şi despre finanţe.

"Ajută pentru copii să îşi vadă părinţii responsabili financiar, să nu vadă certuri pentru bani, să înţeleagă de ce părinţii iau anumite decizii, să îşi vadă părinţii lucrând pentru un obiectiv comun: am vrea să încheiem un credit, am vrea să cumpărăm ceva în casă. Contează foarte mult!", explică Adrian Asoltanie, analist financiar.

Pentru iubitorii de shopping, de oferte şi promoţii, folosirea banului cash este mai potrivită, spun specialiştii. Pentru că astfel le este mai uşor să observe cât de uşor se... evaporă banii şi devin...mai cumpătaţi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă reproşează partenerul/partenera anumite achiziţii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰