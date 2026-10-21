Black Friday 2026 se apropie: 7 din 10 români vor să cumpere ceva, în ciuda scumpirilor. Ce produse caută

O oră în plus duminică, timp suficient să facem lista de cumpărături de Black Friday. Oficial, sărbătoarea reducerilor va fi pe 6 noiembrie, dar sunt şi retaileri care fură startul şi încep mai devreme, unii chiar de mâine. Ce planuri au românii, într-un an marcat de scumpiri şi lipsuri financiare tot mai mari.

7 din 10 români au de gând să cumpere ceva, spre deosebire de 62%, cât au fost anul trecut. Vorbim despre cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani. Bugetul mediu în anul acesta este de aproximativ 2.100 de lei, potrivit unui studiu recent.

Şi, ca de obicei, electrocasnicele şi electronicele sunt cele mai vânate produse. 55% dintre femei şi 47% dintre bărbaţi spun că intenţionează să cumpere ceva din acestă categorie.

Telefoanele, laptopurile și smartwatch-urile sunt deja în coşul de cumpărături a 44% dintre bărbaţi, spre deosebire de doar 29% dintre femei interesate de gadgeturi.

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În schimb, cosmeticele, parfumurile și produsele de îngrijire sunt preferate de 37% dintre femei și 17% dintre bărbați.

Tot 37% dintre femei vor să cumpere haine, încălțăminte și accesorii, față de 24% dintre bărbați.

Anul trecut, valoarea medie a unei plăți cu cardul a fost de 400 de lei. De altfel, bilanțul Black Friday 2025 în România a adus vânzări record, depășind pragul istoric de un miliard de lei. Pe lângă electronice, electrocasnice și haine, românii au cumpărat şi lingorui de aur, bilete la concerte şi festivaluri şi aproape 50 de tone de carne de porc.