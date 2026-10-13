Monitorizarea prețurilor înainte de Black Friday. Cum eviți falsele reduceri încă din octombrie

Black Friday este prezentat drept momentul în care produsele pot fi cumpărate la cele mai mici prețuri ale anului. Poate aștepți ziua pentru a cumpăra ceva mai costisitor, dar observi că reducerea afișată cu litere mari nu înseamnă automat și o economie reală. Octombrie este perioada potrivită pentru a începe monitorizarea prețurilor, înainte ca magazinele să intensifice campaniile promoționale.

Înainte ca bannerele cu procente spectaculoase să umple magazinele online, există un lucru pe care îl poți face pentru a-ți proteja bugetul. Trebuie să te interesezi cât costă cu adevărat produsele pe care vor să le cumpere. O monitorizare începută cu câteva săptămâni înainte de Black Friday poate face diferența dintre o achiziție avantajoasă și una care doar pare ieftină.

De ce octombrie este momentul potrivit pentru a urmări prețurile

Mulți cumpărători încep să caute ofertele de Black Friday abia în ziua campaniei, când magazinele anunță reduceri de 30%, 50% sau chiar 70%. În acel moment, însă, este dificil să îți dai seama dacă prețul afișat reprezintă o oportunitate reală, mai ales dacă nu ai urmărit produsul înainte de campanie.

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Monitorizarea începută în octombrie oferă un avantaj simplu. Vei avea un grad de comparație. Dacă un televizor costă 2.500 de lei la începutul lunii, iar în perioada promoțiilor este afișat la 2.199 de lei, cumpărătorul poate calcula o economie de 301 lei față de prețul observat inițial. Dacă, între timp, produsul a fost disponibil și la 2.100 de lei, oferta de Black Friday nu mai pare la fel de atractivă.

Acesta este și motivul pentru care procentul de reducere nu ar trebui să fie primul criteriu în alegerea unui produs. Contează suma pe care o plătești efectiv, evoluția prețului și costul aceluiași produs la alți comercianți.

În plus, octombrie oferă timp pentru o decizie fără presiunea mesajelor de tipul „ultimele bucăți”, „ofertă valabilă doar astăzi” sau „stoc limitat”. Unele promoții pot fi într-adevăr avantajoase, dar urgența din reclame nu este un motiv suficient pentru a cumpăra ceva ce nu ai verificat.

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Cum verifici dacă o reducere este reală

Unul dintre cele mai importante instrumente pe care le ai atunci când te pregătești să faci cumpărături de Black Friday este istoricul prețurilor. Acesta arată cum a evoluat costul unui produs într-o anumită perioadă și poate scoate la iveală situațiile în care o ofertă aparent spectaculoasă este, în realitate, mult mai modestă.

În România există comparatoare și platforme care urmăresc prețurile magazinelor online și afișează grafice cu evoluția acestora. Printre exemple se numără Pricy.ro și PretAlert. Pe astfel de servicii, utilizatorii pot căuta un produs, pot consulta istoricul disponibil și, în funcție de platformă, pot seta alerte pentru momentul în care prețul scade.

De exemplu, un aspirator care apare în octombrie la 1.000 de lei ar putea fi promovat în noiembrie cu o reducere de 25%, la 900 de lei. La prima vedere, oferta pare să aducă o economie de 300 de lei. Dacă istoricul arată însă că produsul a fost vândut recent cu 850 de lei, cumpărătorul are un motiv în plus să compare și să nu se grăbească.

Este important ca verificarea să nu se oprească la o singură zi sau la un singur magazin. O comparație între mai multe momente poate arăta dacă prețul a scăzut treptat, dacă a crescut înaintea campaniei ori dacă a rămas relativ stabil. În același timp, compararea ofertelor de la mai mulți comercianți poate dezvălui că produsul este disponibil în altă parte la un preț mai mic, chiar fără o campanie de Black Friday.

Există însă și o limită. Istoricul disponibil poate să nu acopere întreaga perioadă relevantă sau să nu includă toate magazinele. De aceea, este util să verifici data de la care există înregistrări și să tratezi graficul ca pe un instrument de decizie, nu ca pe o garanție absolută.

Ce spune legea despre prețul anterior unei reduceri

Reducerea de preț nu este doar o promisiune comercială. În România, afișarea prețurilor reduse este reglementată. Comercianții trebuie să respecte reguli clare atunci când anunță o reducere exprimată în procente sau în bani.

Potrivit articolului 4¹ din Hotărârea Guvernului nr. 947/2000, prețul anterior folosit ca referință pentru anunțarea unei reduceri este, în general, cel mai mic preț practicat de comerciant pentru produsul respectiv în ultimele 30 de zile înainte de aplicarea reducerii, în același spațiu de vânzare. Există reguli distincte pentru anumite categorii de produse și pentru situațiile în care produsul a fost comercializat de mai puțin de 30 de zile.

Această regulă este esențială pentru înțelegerea reducerilor de Black Friday. Prețul tăiat de pe etichetă nu ar trebui să fie ales arbitrar, iar procentul afișat trebuie să reflecte reducerea raportată la prețul de referință prevăzut de lege.

Cu toate acestea, există o diferență între respectarea regulii legale și identificarea celei mai bune oferte pentru consumator. Dacă un produs a costat 1.000 de lei în cea mai mare parte a lunii, dar a fost vândut pentru scurt timp la 800 de lei, acel preț mai mic poate influența valoarea de referință pentru o reducere ulterioară. Chiar dacă oferta respectă regulile aplicabile, cumpărătorul poate avea motive să se întrebe dacă prețul final este într-adevăr cel mai bun pe care îl poate obține.

Monitorizarea personală a prețului și verificarea istoricului nu înlocuiesc legea, dar îi oferă cumpărătorului contextul necesar pentru a înțelege oferta. Dacă există suspiciuni că reducerea este prezentată în mod înșelător, consumatorii pot sesiza Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Faptul că o ofertă este etichetată drept Black Friday nu suspendă aceste obligații. ANPC a anunțat inclusiv controale în perioada marilor reduceri, în urma cărora au fost identificate produse promovate cu reduceri care nu erau aplicate în raport cu prețul de referință.

Reduceri reale sau prețuri umflate? Ce arată datele din octombrie 2026

O analiză publicată pe 11 octombrie 2026 de platforma Pretzi, care a comparat prețurile afișate pentru 8.028 de reduceri de la 27 de magazine online, oferă o imagine asupra diferențelor dintre ofertele promovate și evoluția efectivă a prețurilor. Potrivit datelor prezentate de platformă, 21,5% dintre reducerile analizate au fost clasificate drept reale, 21,5% drept reduceri umflate, iar în 43,9% dintre cazuri prețul era același ca înainte. Alte 14,6% au intrat în categoria altor situații.

Datele se referă la produsele și criteriile incluse în analiza respectivă, nu la toate produsele comercializate în România. Totuși, ele ilustrează de ce este important ca un cumpărător să nu confunde numărul mare de oferte cu existența unor economii pe măsură.

Pentru consumatori, concluzia practică este simplă: o reducere trebuie evaluată în raport cu istoricul produsului, nu doar cu procentul afișat pe pagina magazinului. Un produs poate avea un preț final convenabil chiar dacă reducerea este modestă, în timp ce un procent spectaculos poate ascunde o ofertă mai puțin avantajoasă decât pare.

La ce produse merită să începi monitorizarea

Nu toate produsele trebuie urmărite cu aceeași atenție. Pentru achizițiile costisitoare, precum telefoanele, laptopurile, televizoarele, electrocasnicele mari sau aspiratoarele, diferențele de câteva sute de lei pot justifica timpul investit în verificări. În aceste categorii, este util să urmărești un model exact, nu doar o gamă de produse.

La electronice, de exemplu, două televizoare cu diagonale similare pot avea diferențe importante de rezoluție, tehnologie a ecranului, luminozitate și funcții. O ofertă nu este neapărat mai bună doar pentru că produsul are un preț mai mic. Comparația trebuie făcută între modele cu specificații similare, iar codul exact al produsului poate ajuta la evitarea confuziilor.

Aceeași regulă se aplică telefoanelor, unde capacitatea de stocare, memoria și configurația pot schimba semnificativ prețul. În cazul electrocasnicelor, contează și consumul de energie, capacitatea, dimensiunile și costurile de utilizare.

În octombrie, cumpărătorii pot salva produsele care îi interesează și pot nota prețul observat, data verificării și magazinele în care sunt disponibile. O alertă automată poate reduce nevoia de a verifica zilnic fiecare pagină. Când apare o scădere, este suficient să revii la produs și să verifici dacă oferta se menține avantajoasă.

Prețul final contează mai mult decât procentul de reducere

Un produs aparent mai ieftin poate ajunge să coste mai mult după adăugarea transportului, a unor taxe sau a altor cheltuieli. De aceea, comparația trebuie făcută pornind de la suma pe care cumpărătorul o va plăti efectiv.

Înainte de comandă, merită verificată și identitatea comerciantului, mai ales atunci când oferta apare pe un marketplace unde pot vinde mai multe firme. ANPC recomandă verificarea datelor de identificare ale companiei, a informațiilor de contact și a politicilor de retur. Un preț neobișnuit de mic, însoțit de informații incomplete despre vânzător, ar trebui să ridice semne de întrebare.

Pentru cumpărăturile online, consumatorii beneficiază, în general, de dreptul de retragere în termen de 14 zile de la primirea produsului, fără să fie obligați să justifice decizia. Există însă excepții, iar costul returului poate reveni cumpărătorului dacă acesta a fost informat în prealabil și comerciantul nu s-a angajat să îl suporte.

Presiunea timpului nu ar trebui să dicteze decizia. Mesajele care anunță că o ofertă expiră în câteva minute pot încuraja cumpărăturile impulsive. Dacă produsul nu a fost verificat anterior, este mai prudent să compari prețul, condițiile de livrare și reputația comerciantului decât să plasezi o comandă doar de teama că vei pierde reducerea.

Cum îți stabilești bugetul înainte de Black Friday

Monitorizarea prețurilor este mai eficientă atunci când începe cu o listă de cumpărături. Înainte de a salva zeci de produse, este util să stabilești ce ai nevoie cu adevărat, ce poate aștepta și ce sumă îți permiți să cheltuiești.

De exemplu, dacă bugetul pentru un laptop este de 3.000 de lei, acesta ar trebui să fie criteriul de plecare. Dacă produsul dorit costă 3.500 de lei în octombrie, o reducere care îl aduce la 3.200 de lei nu înseamnă că trebuie să suplimentezi bugetul. Poți verifica dacă există un model comparabil în limita sumei stabilite sau poți aștepta o ofertă mai bună.

Nu adăuga în coș produse de care nu ai nevoie doar pentru că sunt ieftine. O economie de 100 de lei la un obiect cumpărat inutil nu reprezintă o economie reală pentru bugetul familiei. Înainte de Black Friday, avantajul nu îi aparține neapărat celui care găsește primul o ofertă, ci celui care știe deja ce caută și cât este dispus să plătească. Un preț urmărit din octombrie, comparat cu ofertele altor comercianți și raportat la un buget clar, poate transforma o campanie aglomerată într-o decizie de cumpărare mai bine calculată.

Black Friday nu trebuie să fie o cursă contra cronometru. Dacă începi monitorizarea în octombrie, ai timp să identifici prețul obișnuit, să recunoști o reducere cu adevărat avantajoasă și să renunți la o ofertă care nu merită banii. Iar uneori, cea mai bună decizie este să nu cumperi deloc.