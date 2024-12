Suntem la final de an, iar multe companii le oferă angajaţilor cadouri, prime şi organizează petreceri. Un studiu arată că aproape 80% dintre angajatori fac acest lucru înainte de Crăciun, în semn de mulţumire pentru munca depusă dar şi pentru a-şi fideliza personalul.

Companiile pot da angajaţilor până la 300 de lei drept cadou de Crăciun, bani neimpozitabili. Există, însă, şi patroni mai generoşi. "În urma discuţiilor pe care le-am avut acum, în preajma sărbătorilor, bazat pe cifrele pe care le-au îndeplinit, vor primi un pachet cu gifts, chestii de Crăciun, şi în funcţie de ce nivel de bonus au atins vor primi şi bani. Sumele pornesc de la 300 de lei şi pot ajunge până la 1.000 de lei. Am avut un buget de protocol şi promovare pentru clienţi, şi am inclus şi angajaţii noştri în această schemă de bonusare, de premiere", spune Ionuţ Popa, CEO companie inspecţia muncii.

Prime de Crăciun pentru angajaţi

Pe lângă bonusul în bani, mulţi angajatori aleg să ofere şi coşuri de Crăciun. De exemplu, acesta costă 240 de lei şi conţine ornamente de sărbătoare, dulciuri sau produse tradiţionale. "Fiecare coleg a primit câte un voucher de cumpărături, de asemenea, pentru fiecare copil s-a alocat câte un voucher de cumpărături. Tot pentru copii s-au oferit şi cadouri şi de asemenea fiecare angajat a primit un Christmas Box cu tot felul de produse de Crăciun", spune Bogdan Cană, coordonator de recrutare lanţ de hypermarketuri.

Vezi și

Unele companii organizează şi activităţi în perioada sărbătorilor, cum ar fi ateliere tematice, zile dedicate pentru copii şi nelipsitele petreceri de final de an! "În această săptămână, am avut şi un eveniment dedicat copiilor noştri. Considerăm că este foarte important ca o dată sau de două ori pe an să-i invităm pe micuţi la birou. Sărbătorim culture day, este un eveniment dedicat angajaţilor noştri, în care pe lângă că vom discuta reuşitele pe care le-am avut, vom continua cu o petrecere", spune Diana Sandu, HR manager firmă de livrări.

"Oferim un bonus de Crăciun pentru fiecare angajat. De asemenea, avem şi un bonus cadou pe cardul cadou, pentru angajaţii cu copii avem un bonus special. Unele departamente au ales să facă Secret Santa, alt departament va face un workshop de lumânări. Chiar ieri am avut un candybar la birou, în care am celebrat venirea Crăciunului, iar cireaşa de pe tort este petrecerea de Crăciun pe care o vom avea chiar astăzi, care este urmată şi de o zi liberă", arată Iulia Gherman, HR companie de gaming.

Aproape 80% dintre angajatori vor oferi prime în acest an, iar peste 40% au declarat că vor organiza o petrecere de Crăciun cu întreaga echipă.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Vă consideraţi dependent de telefonul mobil? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰