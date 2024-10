Constantin Stoica şi-a împânzit casa cu sisteme inteligente de securitate. Are 16 camere de supraveghere, sistem anti-efracţie, anti-incendiu şi încă unul pentru detectarea emisiilor de gaze naturale. "Cel mai recent, updatat la cerintele din ziua de azi, e sistemul de camere video. Poti sa accesezi de la distanta, sa vezi ce se intampla pe langa casa", a declarat Constantin Stoica, client. Toate sistemele l-au costat peste 5.000 de euro, dar erau absolut necesare, crede el. "Îmi crează si acel confort, noaptea dorm linistit. Cel mai important pentru mine a fost siguranta familiei, după aceea a bunurilor si am facut un research", a declarat Constantin Stoica, client.

Care e preţul unor astfel de sisteme

Cercetarea pieţei i-a luat ceva timp. Marile companii inovează de câteva ori pe an sistemele lor de securitate. Aceste camere video sunt dotate cu cele mai noi programe. "Exista pe camerele noastre module de analiza inteligenta bazate pe algoritmi AI care pot sa faca analiza inteligenta la nivel de persoana, protectie perimetrala, detectie de intrusi, obiecte abandonate, numarare de persoane", a declarat Mihai Stanciu, manager tehnic. În plus, pot transforma noaptea in zi. "Asta inseamna imagini color curate pe timpul noptii. De obicei furtul nu se intampla in timpul zilei, se intampla in timpul noptii. Daca tu nu stii ce culoare, cu ce imbracaminte, ce semnalmente avea, nu poti sa furnizezi o imagine clara. Poate sa plece de la 600 de lei o camera buna, pana pe la 1.500 de lei", a declarat Mihai Stanciu, director tehnic.

Vezi și

Alte dispozitive anunta autoritatile daca suntem atacaţi. "Putem sa stim daca persoanele sunt amenintate, este nevoie doar sa ridice o mana sau doua maini deasupra capului in semn de amenintare si astfel un dispecerat recunoaste acesta amenintare si trimite o interventie", a declarat Ovidiu Hriscu, manager de vânzări. Există pe piaţă si camere speciale pentru detectarea incendiilor, conectate la sistemul 112. "Masoara temperatura mediului si depisteaza automat flacara. Fumul este evacuat cu niste ventilatoare speciale, ulterior daca este cazul este pornita apa. Ulterior este chemata brigada de pompieri, daca este cazul", a declarat Alexandru Mateiciuc, director companie de securitate. Un sistem complet poate ajunge la zeci de mii de euro, dar poate preveni pagube materiale uriaşe în clădiri rezidenţiale, de birouri sau în spaţii de depozitare. Si dronele de ultimă generatie au multiple aplicaţii.

"Este o drona performanta care zboara undeva la 40 de minute are mai multe aplicabilitati inclusiv in securitatea nationala sau pentru panouri fotovoltaice. În situatii de urgenta, cum ar fi incendii. Pretul este de aproximativ 10.000 de euro. Echipata in formula aceasta, pretul ei este undeva la 30.000 de euro", a declarat Daniel Rusu, inginer. Astfel de aparate de zbor sunt folosite de poltistii de frontiera, de salvamontisti sau de pompieri.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi să faceţi cumpărături de Black Friday, în rate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰