Bianca și Bogdan vor avea nunta în luna septembrie, așa că au profitat de ocazie și au încheiat câteva contracte, chiar la târg. Reducerile obţinute au înclinat puternic balanţa. Nu la fel de uşor se alege şi rochia de mireasă.

Mireasă: Mi-aş dori o rochie care să-mi placă mie şi în care să mă simt bine, nu neapărat în trend

Mire: Eu am reuşit să mi-l aleg, am avut un noroc, pentru că am găsit rapid sincer.

Alte mirese şi-au găsit pe loc rochia mult visată pentru ziua cea mare.

Mireasă: Acum am înţeles că e anul sclipiciului aşa că... da, îmi place foarte mult

În materie de machiaj primează simplitatea anul acesta. "Culori pământii, pielea străuceşte într-un ten luminos şi transparent, iar conturarea feţei, la fel, este mult mai natural, în schimb se poartă blush mult mai acentuat", spun specialiştii.

Alegerea verighetelor, o misiune dificilă

Preţurile pentru cele două inele variază între 750 şi 10.000 de lei.

Crina Roiban- bijutier: Cel mai mult ni s-a cerut aurul negru, rodiul acela negru care acum este foarte în vogă pentru bărbaţi, iar ca şi aur, noi lucrăm cu aur de 14-18 karate sau platină.

Odată găsită varianta cea mai potrivită pentru garderoba mirilor, interesul se mută pe decorurile pentru marele eveniment. Anul acesta accentul pe aranjamentele florale nu se mai pune doar la mese şi în salonul unde are loc petrecerea.

Marc Noeni – designer florist: Amenajarea intrării acasă la miri, amenajarea camerei mirilor, biserica cu decoruri mari. Anul 2024 e un an al aranjamentelor foarte mari şi somptuoase.

O nuntă reuşită trebuie să aibă şi un meniu pe măsură. Mesele tradițional româneşti cu cârnați, toba și sorici nu lipsesc nici de la cele mai sofisticate evenimente.

Proprietar restaurant: Oferta noastră pentru miri constă în masă tradiţională, brânzeturi cheese bar, iberico bar, cu slăninuţă, slănină cu boia, cârnăciori, tobă

Miri pot opta pentru un bar în stil italian. În funcţie de câţi invitaţi sunt, preţul porneşte de la 500 de euro. La nunțile din 2024, clasicul candybar rămâne în topul preferințelor. I se mai poate adăuga prosecco bar, platouri de înghețată sau chiar live cooking.

