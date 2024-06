Cornel are o mică piscină în curte, pe care şi-a construit-o singur. Pentru instalaţii, a apelat la profesionişti. "Costul piscinei a fost în jurul sumei de 4.800 de lei. A durat aproximativ o săptămână, este lemnul separat, cu deck-ul, care au costat împreuna 4.200 de lei, deci un cost total al piscinei ar fi undeva la 2.100 de euro. Avem informaţii pe internet din nenumărate surse", povesteşte Cornel, proprietar de piscină.

Cât costă să-ţi faci piscină în curte

Şi întreţinerea este importantă, dacă vrem ca piscina să fie întotdeauna sigură pentru baie. "Îmi ia cel puţin două ore, pentru că trebuie spălat filtrul, trebuie curăţat după copii. Am cumpărat un roboţel. Eu am piscina cu sare, adică nu avem clor. Procedeul e automat, camera tehnică e destul de complexă. Am apelat la specialişti, mai întâi am făcut-o la gri, apoi a venit firma", spune Tavi Clonda.

Vezi și

Canicula a crescut cererea pentru piscine gonflabile şi pe cadru metalic mai devreme decât în alţi ani, spun reprezentanţii magazinelor de bricolaj. Preţurile pornesc de la 500 de lei şi pot ajunge la câteva mii de lei.

"Vin şi au nevoie de consilierea noastră în legătură cu soluţiile care vor să le folosească pentru piscină, caută pompe. Aveţi nevoie de o prelată care se pune sub piscină, pentru a evita înţepăturile, o prelată de acoperire, pentru a evita murdărirea apei", spune Graţiela Gheorghe, reprezentant magazin de bricolaj.

Indiferent de tipul de piscină, specialiştii ne recomandă să ne luăm un astfel de dispozitiv care măsoara PH-ul, dar şi nivelul de clor din apă. O cantitate prea mare de clor ne-ar putea strica pielea, dar şi hainele.

Construcţia asistată de un specialist a unei piscine porneşte de la 15.000 de euro şi poate ajunge la câteva zeci de mii de euro. "Toate piscinele au o cameră tehnică. Şi cel mai important, trebuie să existe tabloul electric special, care să ofere protecţie. E musai ca pentru piscine să se folosească 12 Volţi pe partea de iluminat", recomandă Cristian Popa, manager general firmă montare piscine.

Cele mai în căutate bazine sunt cele uşor de întreţinut, cu sistem de autocurăţare şi accesorii bazate pe inteligenţă artificială.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Cât de uşor vă este să operaţi în sistemul e-Factura? Uşor Greu Foarte greu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰