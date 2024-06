Închisă în acte şi aproape gata în realitate. Aşa arată plaja de lux amenajată cu piscine şi beachbaruri în zona Hotelului Rex. Până să vină interdicţia oficială, însă, piscinele erau terminate deja. Inspectoratul de Stat în Construcţii Constanţa a dispus "oprirea lucrărilor de construire la şantierul din Municipiul Constanţa pentru lucrări executate cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei de construire".

Autorităţile au constatat că investitorul a depăşit perimetrul pentru care primise autorizaţie. A construit piscine şi pe zona plajă extinsă, unde legea nu îi dădea voie să intervină. Doar că adresa oficială a venit prea târziu, abia săptămâna trecută, când piscinele erau gata. În urmă cu trei săptămâni, investitorul se declara gata să respecte ordinele.

"Inspectoratul de Stat în Construcţii are voie să închidă acest şantier, nu a făcut-o. Primăria are voie să închidă acest şantier, nu a făcut-o. În momentul acesta, când vorbim, am o autorizaţie de construcţie", a declarat Constantin Alin Bucur, investitor.

Investitorul trebuie să demoleze cele trei piscine construite ilegal în zona de plajă nouă

Conform adresei primite de la Inspectoratul pentru Construcţii, investitorul trebuie să demoleze cele trei piscine construite ilegal în zona de plajă nouă. Neregulile au fost descoperite şi de poliţiştii locali din Constanţa. Investitorul nu este de aceeaşi părere. Alin Bucur spune că a sistat lucrările, dar nu demolează nimic. "Eu aştept să vină autorităţile să decidă. Păi eu doar amenajez plaja. Punem umbrele, şezlonguri, curăţăm plaja", a adăugat Constantin Alin Bucur, investitor.

Investitorul a anunţat că va da în judecată autorităţile care i-au cerut cer oprirea şantierului, spun surse Observator.

