Cât scot părinţii din buzunar pentru educaţia copiilor. Sumele s-au triplat faţă de 2018

Suma plătită de părinți pentru educația copiilor a crescut cu aproape 45% față de anul 2021 și s-a triplat față de cea din 2018, potrivit unui studiu. Astfel, părinții sunt nevoiți să plătească, în medie, aproape 10.000 de lei pe an, pentru meditații, after school și materiale didactice.

Făcând o comparație cu anul 2021, costul mediu anual a crescut cu aproximativ 3.100 de lei. Mai mutl, cele mai importante creșteri s-au înregistrat în cazul meditațiilor cu aproximativ 3.700 de lei și after school - aproape 2.500 de lei, in plus, pe an.

Conform studiului, aproape jumătate dintre părinți au spus ca plătesc pentru meditații, iar ceea ce ar putea fi surprinzător este faptul ca 19% dintre elevii din şcoala primară sunt deja la meditații. Cei mai mulți aleg pregătirea suplimentară în special pentru examene naționale, apoi pentru a recupera materia pe care nu reuşesc să o parcurgă la clasă, dar şi pentru îmbunătățirea performanțelor.

Studiul mai arată că pe măsură ce copilul avansează în sistemul de învățământ şi costul total anual crește: 6.803 lei/an pentru ciclul primar, 10.781 lei/an pentru gimnaziu, 12.119 lei/an pentru liceu.

