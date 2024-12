14 ani. De atât are nevoie un român pentru a-şi cumpăra o locuinţă. Asta arată cel mai recent studiu realizat de o platformă care se ocupă de tranzacţii imobiliare. România se află, surprinzător, în prima parte a clasamentului în ceea ce priveşte numărul de salarii necesare achiziţiei unui imobil. Experţii spun însă că, în viitor, ne va fi tot mai greu să devenim proprietari deoarece locuinţele vor fi tot mai scumpe.

România se află pe locul 10 în clasamentul european al ţărilor cu locuinţe accesibile. Pentru a-şi cumpăra o proprietate de 100 de metri pătraţi, un român are nevoie de 173 de salarii medii. Asta se traduce în mai bine de 14 ani, timp în care cineva ar trebui să îşi pună deoparte întregul salariu. În prezent, salariul mediu net a ajuns la 5.268 de lei. Iar dacă am avea 173 de salarii, am ajunge la peste 911.000 de lei. Adică peste 180.000 de euro.

Peste 500.000 de români au credite ipotecare în prezent

"Arată că a scăzut numărul de salarii medii nete necesare pentru a cumpăra un metru pătrat de locuinţă. Şi cred că este la un nivel de 5-6 ori mai scăzut ca acum 10 ani. Ceea ce arată că puterea de cumpărare a crescut", a declarat Toma Filipovici, preşedinte APAIR. Chiar şi aşa însă, sunt foarte mulţi cei care nu şi permit o locuinţă fără credit. Peste 500.000 de români au credite ipotecare în prezent. Iar numărul lor e în creştere. "Avem o proporţie foarte mare de oameni ce accesează credite în vederea achiziţiei unei locuinţe. Veniturile lor sunt medii, sunt foarte mulţi tineri care încearcă să îşi achiziţioneze o locuinţă. Pe 360 de luni. Oferă o lejeritate de plată. Şi există şi acea posibilitate de rambursare anticipată", a declarat Andreea Cireş, agent imobiliar.

"E cam imposibil. Trebuie să ai un venit mult prea mare. Adică cel puţin 2-3.000 de euro pe lună. Ca să ai o casă civilizată", spune o persoană. "Groaznic. Peste tot este groaznic, din punctul ăsta de vedere. Este anormal ca în zilele nostre să îţi cumperi cu atâta greutate o casă", spune altcineva. Şi va fi tot mai greu, atenţionează experţii în imobiliare. "Tendinţa va fi de creştere. Salariile stagnează, deci peste câţiva ani probabil că vom ajunge la 16-18 ani chiar. Ţine mult şi de factorii externi, economie, inflaţie, de cât de mult va creşte preţul materialelor, preţul terenurilor", a declarat Alexandru Costache, manager de proiect rezidenţial.

"Este o nevoie permanentă de locuire. Atât dacă vorbim de relocare, casă mai mică, casă mai mare. Upgrade-uri, oraşele universitare au un aflux permanent. Sunt nişte factori care influenţează preţurile. Nu vedem niciun motiv pentru reduceri de preţuri sau măcar corecţii", a declarat Toma Filipovici, preşedinte APAIR. Mai mult, experţii cred că în 2025 locuineţele s-ar putea scumpi cu 10%. Locuitorii din Danemarca au nevoie de cel mai putin timp pentru a si cumpara o casă. Adică 114 salarii. Apoi cei din Irlanda și Suedia, cu 123 și, respectiv, 129 de salarii net. La coada clasamentului se afla Cehia si Slovacia. În Slovacia, e nevoie de 297 de salarii mediii pentru a cumpăra o locuinţă.

