Ce a cumpărat o româncă dintr-un supermarket din Elveţia în valoare de 250 de lei: "Eram speriată să merg la cumpărături aici"

"Haideți să vedem ce cumpărături am făcut în Elveţia pentru 50 de franci, care sunt aproximativ 250 de lei. Când am venit aici, toată lumea spunea că o să fie o țară extrem de scumpă și așteptările mele au fost cumva foarte negativiste. Au fost foarte pesimiste", mărturiseşte Anda.

"Și acum o să vedem cam de 250 de lei ce cumpărături am făcut. Mie, sincer, la majoritatea lucrurilor, prețurile nu mi s-au părut atât de departe de România. Eu am luat de la legume și fructe cam cele mai scumpe chestii, pentru că le-am luat pe toate ambalate. A fost prima dată când am mers la supermarketul ăla și nu eram foarte familiară, așa că am zis că le-am luat de direct ambalate ca să mă duc la self-scanner.

Astea sunt 500 de grame de smochine, 250 de grame de zmeurică. Ador zmeurica. 300 de grame de ciuperci champignon. Două pungi din astea de usturoi, pentru că fac supă cremă de usturoi astăzi. Am mai luat acești ardei. Nişte piersicuțe din astea plate.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Astea au fost jumătate de kilogram, 1,85 de franci. Apoi 200 de grame de morcovei din ăştia micuți, baby carrots. La unt m-am uitat specific, pentru că țin minte că în România mi se părea că e foarte scump și a fost 4,50 franci, deci echivalentul a 22 de lei. Trei smântânele de gătit, busuioc prospăt şi bacon".

Anda a mai cumpărat două caserole cu piept de pui la 12 euro. "Şi ceea ce mi s-a părut mie cel mai scump faţă de România, sarea de mare care a fost 2,50 fraci. Aproape 15 lei, ceea ce mie mi s-a părut foarte mult. Şi 1,5 kg de cartofi. Cam toate astea au fost undeva la 200 - 250 de lei. Eu am rămas cumva plăcut surprinsă pentru că eram foarte speriată să merg la cumpărături aici".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca elevii să fie privaţi de telefoane în timpul orelor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰