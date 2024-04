"Ce poţi cumpăra cu 125 de lei în Hong Kong?" Cum arată coşul de cumpărături al unei românce stabilite în al cincilea cel mai scump oraş dn lume

Sunny este căsătorită şi stabilită în Hong Kong de peste şapte ani, unde lucrează ca profesoară de engleză la o grădiniţă. Tânăra, originară din Craiova, postează pe Tik Tok filmuleţe din viaţa de zi cu zi într-unul dintre cele mai scumpe oraşe din lume.

În luna noimebrie 2023, tânăra a postat un material în care le-a arătat urmăritorilor săi ce cumpărături a făcut şi cât au valorat acestea. Astfel, pe două pungi de chipsuri, la promoţie - aşa cum precizează influenceriţa -, două pungi de parmezan, spaghete, banane, ciuperci negre, un sos de paste, o smântănă şi pe piper, Sunny a plătit 125 de lei sau aproximativ 211 de dolari din Hong Kong, la actuala rată de schimb.

"Ce poţi cumpăra cu 125 de lei în Hong Kong? Am fost la cumpărături, aşa că să vă arăt. În primul şi primul rând mi-au sărit nişte din astea în faţă (n.r. două pungi de chipsuri) aşa că am luat două, erau la promoţie. Apoi am luat două din pungi de parmezan că mi s-a făcut poftă de paste. Şi dacă tot vorbim de paste am luat niste spaghete. Am zis să iau şi eu fructe şi legume aşa că am luat nişte banane (...), nişte ciuperci negre, un sos de paste, o smântânică şi un piper. Cum vi se par preţurile? În România am ieşi mai ieftin sau mai scump?", spune românca, pe TikTok.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Hong Kong, al cincilea cel mai scump oraş din lume

Într-o cercetare privind costul vieţii, publicată de Economist Intelligence Unit (EIU), în decembrie 2023, criza costului vieţii nu arată semne de încetinire. În 2023, prețurile au crescut cu 7,4%, deși a existat o ușoară scădere față de nivelul de 8,1% din 2022, potrivit TimeOut.

În ceea ce priveşte costul vieţii, Singapore a revenit pe primul loc în clasament pentru a noua oară în 11 ani, ţara cunoscută pentru prețurile sale ridicate la categorii precum îmbrăcăminte, produse alimentare și alcool. Zurich deţine şi el titlul de cel mai scump oraș din lume, din cauza preţurilor ridicate la produse alimentare, bunuri de uz casnic și recreere.

În clasament, Geneva și New York au fost la egalitate pe locul trei, în timp ce Hong Kong a coborât pe locul cinci. Orașele Beijing și Dalian, precum și Nanjing și Wuxi, au coborât în clasament din cauza unei redresări economice mai lente, cererii de consum și deprecierea monedei. Mai mult, două orașe japoneze, Osaka (pe locul 70) și Tokyo (pe locul 60), au coborât semnificativ în clasament, fenomen datora slăbirii yenului.

Studiul, care este realizat de două ori pe an, compară peste 400 de prețuri pentru 200 de produse și servicii din 173 de orașe. Datele sunt colectate în martie și septembrie de o echipă globală de cercetători și compilate într-un indice de către economiști, rapoartele fiind publicare în iunie și decembrie.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Propunere: şoferii îi pot filma pe cei care încalcă regulile şi trimite imaginile la poliţie. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰