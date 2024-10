Nicuşor Dan îşi vinde scump susţinerea pentru preşedinţia României. Are o listă cu 20 de cereri şi spune că îl va sprijini în campanie pe candidatul care promite să i le îndeplinească. Primarul general vrea control total pe bugetul Capitalei şi cere să fie singurul care mai poate da autorizaţii de construcţie în Bucureşti. În plus, doreşte să ia toate bulevardele sectoarelor în administrare. Pentru asta, va organiza un referendum în paralel cu scrutinul pentru parlamentare sau cu primul tur pentru Cotroceni.

Este coadă de prezidenţiabili la uşa lui Nicuşor Dan. Candidaţii pentru funcţia supremă în stat vor susţinerea primarului care a ajuns în fruntea Capitalei cu 350.000 de voturi. Cele mai multe după preşedinte. Însă Nicuşor Dan îşi vinde influenţa scump.

"Am venit în faţa dumneavoastră cu un set de 20 de solicitări pe care le am către candidaţii la alegerile prezidenţiale. O să ies cu un tabel în care o să spun: iată! Candidatul cutare a bifat aici, aici, aici. Cred că oamenii care m-au votat pe mine, având această informaţie, le va da un argument în plus pentru a vota pe cineva sau pe altcineva", a spus Nicuşor Dan, primarul Capitalei.

Prima cerinţă a lui Nicuşor Dan este controlul total asupra banilor

Vezi și

Consiliul General ar urma să gestioneze nu doar cele 2 miliarde de euro - bugetul Primăriei Generale, ci şi cele 3 miliarde de euro care revin în prezent primăriilor de sector. De asemenea, primarul vrea să ia de la sectoare administrarea bulevardelor.

"Primăriile de sector se ocupă de şcoli... Străzile care nu sunt bulevarde şi parcurile, mai puţin cele şase, pe care le avem noi. Toată partea de salubritate şi de colectare de deşeuri", a spus Nicușor Dan.

Primul candidat care a răspuns la cerinţele lui Nicuşor Dan a fost Elena Lasconi. "Sunt pentru! (...) Aștept acum să ne așezăm împreună la masă și să discutăm punct cu punct, în detaliu, aceste propuneri", a scris liderul USR pe reţelele de socializare.

La scurt timp după ce a ieşit public cu cele 20 de cereri, Nicuşor Dan a fost văzut la un eveniment alături de preşedintele PSD, Marcel Ciolacu. Cei doi s-au mai întâlnit şi cu două săptămâni în urmă, la sediul Primăriei, pentru o discuţie despre problemele Bucureştiului. La scurt timp, edilul a bătut palma pe proiecte şi cu preşedintele PNL, Nicolae Ciucă.

În ultimele săptămâni, Nicuşor Dan a semnat inclusiv listele pentru candidatură pentru Nicolae Ciucă, Elena Lasconi şi Ludovic Orban.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că scrisul de mână are beneficii care nu pot fi înlocuite de tehnologie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰