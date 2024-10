Daniel Băluță vrea să lase Planşeul Unirii în grija PMB, după ce l-a acuzat pe Nicuşor Dan că a blocat lucrările. Reacţia primarului Capitalei

"Am iniţiat procedura de denunţare a Protocolului de asociere încheiat cu Primăria Municipiului Bucureşti, prin Administraţia Străzilor, pentru realizarea lucrărilor de refacere totală a Planşeului Unirii. În acest fel, planşeul de la Unirii se va întoarce în administrarea primarului general, cel care a blocat lucrările necesare pentru a elimina cât mai rapid pericolul pentru zecile de mii de oameni care tranzitează în fiecare zi zona. Proiectul de hotărâre va fi supus spre aprobare în şedinţa Consiliului Local Sector 4 şi va sta la baza rezilierii contractelor de finanţare şi de execuţie a lucrărilor de refacere a Planşeului Unirii", a scris Daniel Băluţă, joi, pe Facebook.

El a semnalat că, săptămâna trecută, şi-a asumat public un termen de zece zile pentru a obţine toată documentaţia necesară autorizării lucrărilor de refacere a planşeului. "Am răspuns cu bună-credinţă, oferind concluziile cele mai recente ale experţilor, conform clarificărilor şi solicitărilor primarului general. Am făcut un apel public către primarul general de a debloca procedura de autorizare a lucrărilor, pentru ca acestea să poată începe de urgenţă, aşa cum experţii solicită.

În ciuda acestor demersuri, primarul general nu recunoaşte pericolul public pe care experţii l-au confirmat la Planşeul Unirii şi refuză să autorizeze punerea în siguranţă a Pieţei Unirii, în regim de urgenţă. În astfel de condiţii, oricât de mult ne-am dori noi să eliminăm pericolul din centrul oraşului, nu putem să încălcăm legea şi să forţăm începerea lucrărilor la planşeu, fără semnătura primarului general. Pentru că primarul general refuză să ne lase să lucrăm, îi rămâne întreaga responsabilitate privind riscurile la care îi expune pe oameni, prin lipsa sa de acţiune", a spus Daniel Băluţă, scrie Agerpres.

Reacţia lui Nicuşor Dan

În urma declaraţiilor lui Daniel Băluţă, primarul Capitalei apreciază că edilul Sectorului 4 a avut "o declaraţie emoţională" în momentul în care a anunţat iniţierea procedurii prin care Planşeul Unirii să revină în administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti.

Nicuşor Dan a menţionat că deocamdată nici măcar nu a fost întocmit procesul de predare-primire în baza căruia zona Planşeului Unirii să poată să treacă în administrarea Sectorului 4 pentru lucrările de reabilitare. "Noi am dat o hotărâre de Consiliu General, acum un an şi jumătate, iar această hotărâre prevedea că o să se facă un proces verbal de predare-primire între Administraţia Străzilor şi Primăria Sectorului 4. Acest proces verbal de predare-primire nu s-a făcut încă. Deci, în momentul de faţă, toată această zonă aparţine: pe zona de parc - ALPAB-ului, iar pe zona de circulaţie - Administraţiei Străzilor. Am citit şi eu declaraţia (primarului Băluţă, n.r.). Mi se pare o declaraţie emoţională. Dacă ea se concretizează, evident că preluăm, cu puternica speranţă de a primi şi banii", a spus Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PMB.

Edilul a precizat că în cazul în care Primăria Sectorului 4 denunţă protocolului de asociere cu PMB, ar fi "logic" să predea totodată expertizele şi documentaţiile realizate deja, astfel încât Municipalitatea "să nu o ia de la zero". De asemenea, a subliniat că PMB are nevoie şi de finanţarea pe care Guvernul a alocat-o Primăriei Sectorului 4 pentru proiectul de refacere a planşeului. Nicuşor Dan a reamintit că proiectul nu este finanţat cu bani europeni, ci prin programul "Anghel Saligny".

"Cu proiectul tehnic, aşa cum este el - o să ne mai uităm să vedem dacă este în regulă -, ne vom duce şi vom lua avizele. Probabil că în două - trei luni vom lua avizele şi vom putea emite autorizaţia. (...) O expertiză este o expertiză, ea atestă o situaţie de fapt. Poate să fie folosită de oricine. Într-adevăr, scurta discuţie tehnică a fost pe certificatul de urbanism, pentru că o parte din avizele care au fost luate de Primăria Sectorului 4 au fost luate pe un certificat de urbanism emis de Primăria Sectorului 4, pe o intenţie din acel certificat. Şi în momentul în care noi am emis un nou certificat, am solicitat ca avizatorii să se pronunţe pe soluţia vizată de noul certificat", a explicat edilul general.

Nicuşor Dan a mai precizat că PMB nu are 800 de milioane de lei pentru a finanţa lucrările de la Planşeu, dar că ar fi "greu de crezut" că Guvernul este dispus să dea banii respectivi Primăriei Sectorului 4, dar nu şi Primăriei Generale. "Prima ipoteză este că ceea ce a spus domnul Băluţă se materializează administrativ, printr-o hotărâre de Consiliu. În această ipoteză, mi-e greu să cred că Guvernul poate să spună 'Dau banii aceştia, pentru că e urgent pentru Primăria Sectorului 4, dar nu îi dau, pentru că nu e urgent, la Primăria Capitalei'. Să zicem, prin absurd, că spune asta, ceea ce eu nu cred că se poate întâmpla. Atunci ne vom uita cu atenţie care sunt acele măsuri urgente provizorii, de a sprijini anume elemente şi nu a face toată lucrarea, astfel încât să fim în siguranţă", a mai spus edilul general.

PMB a cerut avize pentru a elibera autorizaţia privind lucrările la Planşeul Unirii

Miercuri, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a menţionat că avizele cerute de municipalitate pentru a elibera autorizaţia privind lucrările la Planşeul Unirii nu sunt "un moft". "Eu am spus că este oportun ca acel planşeu să fie înlocuit, numai că pentru ca planşeul să fie înlocuit legea spune că autorizaţia o dă primarul general şi legea îl obligă pe primarul general să dea o autorizaţie când are avize. Avizele nu sunt aşa, un moft, că vrem noi să bifăm ceva. (...)

Dacă nu ai avizele corespunzătoare, poţi să ai mari probleme în practică, pentru că acolo lucrarea asta se învecinează cu metroul, trece peste caseta de colectare a apelor uzate şi trebuie ca fiecare dintre oamenii ăştia să spună care sunt condiţiile în care noi să dăm autorizaţie", a explicat jurnaliştilor Nicuşor Dan.

El anunţa săptămâna trecută că va elibera autorizaţia de construire în cazul Planşeului Unirii după ce Primăria Sectorului 4 va depune toate avizele solicitate. Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a dispus, pe 25 septembrie, ca instituţiile abilitate să emită cu celeritate avizele şi autorizaţiile necesare pentru demararea lucrărilor de consolidare şi reabilitare la Planşeul Unirii.

"Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă ia act de situaţia de urgenţă, astfel cum a fost consemnată de autoritatea publică locală a Sectorului 4 (...) pentru prioritizarea iniţierii lucrărilor de consolidare şi reabilitare a obiectivului. Comitetul dispune tuturor instituţiilor cu atribuţii în emiterea avizelor, autorizaţiilor să procedeze la rezolvarea cu celeritate a emiterii acestora", declara prefectul Capitalei, Toader Mugur Mihai, după şedinţa comitetului.

Edilul Sectorului 4, Daniel Băluţă, estima că lucrările la Planşeul Unirii vor începe în zece zile. "Suntem într-o stare de real pericol, atât planşeul de acoperire a râului Dâmboviţa, cât şi Pasajul Unirii au nevoie de consolidare urgentă pentru a pune în siguranţă vieţile sutelor de mii de oameni care tranzitează zilnic centrul Capitalei, cu maşina, cu autobuzul, tramvaiul sau metroul ori ca pietoni", afirma Băluţă.

