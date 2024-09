Video Colecţie fabuloasă de bijuterii, în licitaţie la Artmark. Unele piese au aparţinut cântăreţei Maria Tănase

O selecţie de peste 300 de bijuterii se vor regăsi în evenimentul "Something Old, Something New, Something Blue", care cuprinde inclusiv piese ce provin din colecţia cântăreţei Maria Tănase, programat pentru marţi, de la ora 12,00, pe platforma Artmark Live.