Conor McGregor, primele declarații după ce a fost găsit vinovat pentru viol: "Știu că am făcut greşeli"

Conor McGregor a fost acuzat că a violat-o pe Nikita Hand, care a primit vineri despăgubiri în valoare de 248.603 €, după ce un juriu de la Înalta Curte din Dublin a constatat că luptătorul MMA a agresat-o într-un hotel din Dublin în 2018, potrivit Sky News.

Declaraţia lui Conor McGregor, după procesul pierdut

Într-o postare pe platforma X, McGregor a scris: "Oamenii vor să audă de la mine, am avut nevoie de timp. Știu că am făcut greșeli. Acum șase ani, nu ar fi trebuit să răspund la apelurile ei. Ar fi trebuit să anulez petrecerea. Nu ar fi trebuit să o părăsesc pe femeia pe care o iubesc cel mai mult pe lume. E numai vina mea. Oricât de mult aș regreta, tot ceea ce s-a întâmplat în acea noapte a fost consensual și toți martorii prezenți au confirmat acest lucru sub jurământ. Am instruit echipa mea juridică să facă apel la decizie. Nu pot da înapoi și voi merge mai departe. Sunt extrem de recunoscător familiei, prietenilor și susținătorilor mei din întreaga lume care au rămas alături de mine. Asta e tot. Gata. Mă întorc la sală - meciurile mă așteaptă!", a adăugat luptătorul, potrivit Mediafax.

Luni seară, la Dublin, un marș în sprijinul Nikitei Hand a fost organizat de grupul feminist socialist Rosa pentru a marca Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. Participanții au scandat "Alături de Nikita" și "Gata cu frica, gata cu rușinea, respingem blamarea victimei", purtând pancarte și bannere pe străzile capitalei.

