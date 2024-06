Preţul mediul al unui apartament din marile oraşe se apropie de 2.000 de euro/mp. Este un record fără precedent, conform unui studiu, cu major[ri de la an la an: 18% în Brasov, 11% la Bucuresti, 10% pentru Cluj-Napoca şi aproape la fel la Timişoara. Cel mai scump oraş nu mai este Bucureşti, ci capitala Transilvaniei, Cluj-Napoca. "Dacă luăm statisticile de la final, în medie, pe ţară, proprietăţile s-au scumpit cu 10% pe an. De la an la an. În jur de 34-35% din cumpărători aleg proprietăţi cu 2 camere", explică Sorin Oprea, reprezentant agenţie imobiliară.

Cererea de credite pentru terenuri și locuințe a crescut

"În primul rând, este raportul dintre cerere şi ofertă. Dacă ne referim la Cluj în comparaţie cu Bucureşti, oferta în piaţă este relativ mică vis a vis de cererea pe care o are piaţa din Cluj. Atât piaţa locală din Cluj, cât şi investiţiile pe care le fac oamenii care investesc in imobiliare, dar locuiesc în judeţele învecinate Clujului", a declarat Daniel Crainic, reprezentant platformă imobiliare.

Dacă un apartament cu 2 camere anul acesta se vinde cu 111.000 de euro, acelaşi apartament, anul trecut se vindea cu 10.000 de euro mai puţin. Cererea de credite pentru terenuri și locuințe a crescut semnificativ în primele trei luni ale anului, iar băncile spun că trendul se va menţine.

Bătălie de promoţii pe piaţa imobiliară

"Asistăm la o relaxare a standardelor de creditare şi atunci în piaţă este o adevărată bătălie în promoţii, în oferte-dobânzi promoţionale. Cererea de creditare a crescut undeva la 30% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut", a explicat Irina Ştefan, expert bancar. "Dacă de azi am trece la o dobândă variabilă dobanda variabilă ar fi de peste 8%. Dar din punctul meu de vedere, în următorii 4-5 ani, IRCC-ul va avea o cotaţie mai mică", a adăugat Valentin Anghel, expert bancar.

În ciuda scumpirilor, preţurile locuinţelor sunt cu aproape 30% mai mici faţă de alte ţări din regiune. Decalajul se va reduce, însă - tendinţa de creştere va continua în acelaşi ritm cu sporirea nivelului de trai, spun economiştii.

