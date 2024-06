Piaţa imobiliară a atins niveluri record. Oraşul unde preţul mediu al unui apartament depăşeşte 2.900 euro/mp

Preţurile apartamentelor din oraşele mari a continuat să crească în acest an şi au ajuns în unele cazuri la valori record, cu majorări an la an de 18% în Braşov, 11% în Bucureşti, 10% în Cluj sau 8,7% în Timişoara, arată o analiză imobiliare.ro.