Cu cât vinde ANAF un Volvo XC90 din 2019. Maşina, scoasă la licitaţie a treia oară

Într-un anunţ postat recent pe pagina de Facebook, ANAF transmite că va scoate la licitaţie un autoturism marca VOLVO XC90 din 2019, preţul de pornire a licitaţiei fiind de 101.703 lei +T.V.A. Pe listă mai este şi un Hyundai Grand Santa Fe din 2017, care porneşte de la 64.089 lei +T.V.A. La licitaţie va fi scos şi un autoturism marca Chevrolet Aveo din 2007, cu preţul de pornire 4.855 lei +T.V.A.

Anunţul publicat de ANAF pe Facebook. Licitaţia are loc la Timişoara

Iată anunţul integral publicat de ANAF pe Facebook, pentru licitaţia care va avea loc pe 10 aprilie 2024, la Timişoara: "D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizeazã in data de 10.04.2024.2024 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU, licitaţia următoarelor bunuri mobile proprietate a S.C. INDEPO LOGISTICS S.R.L, cu domiciliul fiscal în Timişoara, judeţ Timis, str. Vadu Călugăreni, nr. 20. Conform anunţului de vânzare nr. 4666/19.03.2024 - licitatia a III a: AUTOTURISM M1 marca VOLVO XC90 an fabricatie 2019, nr. de inmatriculare TM 78 DMO, preţ pornire licitaţie 101.703 lei +T.V.A, AUTOTURISM M1 marca HYUNDAI GRAND SANTA FE an fabricatie 2017, nr. de inmatriculare TM 27 DMO, preţ pornire licitaţie 64.089 lei +T.V.A, AUTOTURISM M1 marca CHEVROLET AVEO an fabricatie 2007, nr. de inmatriculare TM 11 MKO, preţ pornire licitaţie 4.855 lei +T.V.A.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara la secţiunea licitaţii si anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410".

Cum poţi participa la licitaţia care va avea loc pe 10 aprilie 2024 în Timişoara

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

oferta de cumparare;

dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul menţionat în documentul ataşat acestui articol;

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.

Documente: Licitatie ANAF Timisoara 10 aprilie 2024.pdf

